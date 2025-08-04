首届世界军人哈萨克式摔跤锦标赛将在阿斯塔纳举行

本次赛事由哈萨克斯坦旅游和体育部、国防部以及哈萨克式摔跤（Qazaq kuresi）协会共同主办，国际军事体育理事会（CISM）提供支持。

值得一提的是，这是哈萨克式摔跤首次被正式纳入CISM官方赛事体系。

作为哈萨克斯坦传统民族体育的重要组成部分，哈萨克式摔跤在国内拥有广泛基础和深厚文化意义。此次赛事落地阿斯塔纳，被视为向全球推广这一传统运动的有力契机。

国际军事体育理事会是世界上主要的军人体育组织之一，目前拥有来自130多个国家的会员。

来自哈萨克斯坦、土耳其、俄罗斯、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯、伊朗、意大利、摩洛哥、蒙古、巴基斯坦、突尼斯、喀麦隆、委内瑞拉、加纳、中国、巴西、摩尔多瓦、尼日利亚和斯里兰卡等国的军人运动员将参加本届比赛。

选手们将在16个体重级别中展开角逐，争夺各级别奖牌。

据此前报道，跆拳道哈萨克斯坦公开赛将于8月14日至16日在首都阿斯塔纳举行。

【编译：阿遥】