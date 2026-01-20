中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    08:58, 20 一月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦军人如何用餐：个人野战口粮包含哪些内容

    （哈萨克国际通讯社讯）军事服役往往在较为艰苦的环境中进行，例如演习场、偏远地区以及执行作战训练任务期间。然而无论条件如何，有一条不变的原则：每一名军人必须得到服装、鞋靴以及充足、均衡的饮食保障。

    Әскери қызметшілер қалай тамақтанады: жеке тамақтану рационының құрамына не кіреді
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    据国防部介绍，当无法组织热食供应时，哈萨克斯坦武装力量会为军人配发个人野战口粮（ЖТР）。这类口粮主要分为三种类型：通用型、专供空降突击部队型，以及舰艇和快艇乘员专用船上型口粮。

    Әскери қызметшілер қалай тамақтанады: жеке тамақтану рационының құрамына не кіреді
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    个人野战口粮适用于行军途中、野外演练、演习场、远离主驻地的分队，以及突发事件和自然灾害现场等情形。每份口粮设计为满足7天需求，平均每日热量约4170千卡，能够为军人提供高能量支持。

    Әскери қызметшілер қалай тамақтанады: жеке тамақтану рационының құрамына не кіреді
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    口粮主要成分包括：压缩饼干、肉类罐头、肉酱、马肉干制品、加工奶酪、炼乳、巧克力、干果、茶叶、速溶咖啡、糖和盐等。这些食品全部符合国家和国际标准生产，不含转基因成分，采用密封包装，可长期储存并抵御外部环境影响。

    сухпай, питание военных, сухой паек
    Фото: МО РК

    此外，每套口粮还配备便携式加热器、防风防水火柴、水净化药片、餐巾纸、一次性勺子和可折叠金属开罐器等实用物品，确保在野外条件下能够安全、便捷地进食。

    Әскери қызметшілер қалай тамақтанады: жеке тамақтану рационының құрамына не кіреді
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    国防部强调，这种精心设计的饮食保障体系，有效维持了军人在复杂、非标准环境下的体能状态和作战能力，为完成各项任务提供了坚实的后勤支撑。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 国防部 军事 社会
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
    正在阅读