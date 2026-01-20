哈萨克斯坦军人如何用餐：个人野战口粮包含哪些内容

据国防部介绍，当无法组织热食供应时，哈萨克斯坦武装力量会为军人配发个人野战口粮（ЖТР）。这类口粮主要分为三种类型：通用型、专供空降突击部队型，以及舰艇和快艇乘员专用船上型口粮。

个人野战口粮适用于行军途中、野外演练、演习场、远离主驻地的分队，以及突发事件和自然灾害现场等情形。每份口粮设计为满足7天需求，平均每日热量约4170千卡，能够为军人提供高能量支持。

口粮主要成分包括：压缩饼干、肉类罐头、肉酱、马肉干制品、加工奶酪、炼乳、巧克力、干果、茶叶、速溶咖啡、糖和盐等。这些食品全部符合国家和国际标准生产，不含转基因成分，采用密封包装，可长期储存并抵御外部环境影响。

此外，每套口粮还配备便携式加热器、防风防水火柴、水净化药片、餐巾纸、一次性勺子和可折叠金属开罐器等实用物品，确保在野外条件下能够安全、便捷地进食。

国防部强调，这种精心设计的饮食保障体系，有效维持了军人在复杂、非标准环境下的体能状态和作战能力，为完成各项任务提供了坚实的后勤支撑。

【编译：木合塔尔·木拉提】