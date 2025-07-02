哈萨克斯坦空军日：祖国蓝天的守卫者

自那时起，哈萨克斯坦军用航空已发展成为一支能够应对广泛任务的现代化强大力量。

空军在保障国家安全方面发挥着关键作用，其主要任务包括保卫领空、掩护战略重要设施以及支持陆军行动。飞行部队配备了现代化飞机和直升机，包括多功能苏-30SM和苏-27战斗机、L-39教练战斗机、米-171Sh和米-35M运输战斗及攻击直升机，以及空客军用公司生产的A-400M运输机。

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哈萨克斯坦空军专业人才在阿克托别市的塔勒加特·比格尔迪诺夫空军学院（以两届苏联英雄命名）培养。学员在此掌握理论知识，在现代化模拟器上进行训练，并接受飞行准备。学院毕业生补充了飞行员、领航员、技术人员及其他军用航空重要岗位。

在不断变化的地缘政治形势下，空军持续发展。培训计划得到修订，引入新的训练方法，并积极参与国际及跨军种演习。这些活动有助于经验交流、加强与盟友的关系并提升作战准备水平。

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2024年春季洪灾期间，哈萨克斯坦飞行员的专业精神和奉献精神得到充分体现。在恶劣天气条件下，飞机和直升机机组人员成功疏散了受灾地区的居民。在一个月内，空军执行了近600次飞行任务，救出超过3500人，运送了近2000名专业人员和超过280吨人道主义物资。

这些成就背后是飞行员、工程人员、通信员、气象专家、技术人员和文职人员的日常辛勤工作。他们的专业素养构成了哈萨克斯坦可靠且现代化航空力量的基石。

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【编译：木合塔尔·木拉提】