哈萨克斯坦首批军事记者在阿斯塔纳宣誓

国立欧亚大学军事教研室的负责人、退役少将叶德勒·乌拉佐夫在致辞中强调了培养军事记者的重要性。他指出，二战以来的全球局势表明，国家需要专门的军事记者来保障信息安全并及时报道军事动态。乌拉佐夫表示，这一专业的设立是为了填补哈萨克斯坦在该领域的空白，过去苏联时期有专门的军事新闻学教育，但在苏联解体后，这类培养便中断了。

乌拉佐夫强调，当今世界，信息的影响力已经不亚于武器，因此培养能够在国家安全框架内准确传递信息的军事记者显得尤为关键。他还补充说，军事记者不仅仅是军队和社会之间的桥梁，更在塑造社会对军队的客观认知和提升军队行动透明度方面发挥着重要作用。

该课程由国立欧亚大学新闻学系的教师们共同设计，充分考虑到军事记者不仅在哈萨克斯坦武装部队中有需求，还包括国民警卫队、边防部队、内务部、国家安全委员会等其他部门。课程的第一年主要让学生熟悉基础军事课程，帮助他们理解军事生活、纪律和队列训练等。第二年的课程设计则让学生有机会与这些机构的资深记者交流，并进行实地考察。在实地教学中，学生们接触到了一些经验丰富的军事记者，如退役上校萨帕尔哈利·扎吉帕罗夫。乌拉佐夫特别提到，学生们不仅接受了40天的军事训练，还在极端条件下完成了实地拍摄和报道任务，展现了他们的适应能力和专业水平。

乌拉佐夫透露，学生们已经完成了军事教研课程，接下来将继续完成大学学业并获得高等学历。毕业后，他们将被授予预备役中尉军衔，未来的职业道路将由他们自行选择。

不过许多学生，如三年级的赛热克·迪达尔，已经决定将军事新闻作为自己的职业方向。他们认为，在当今全球局势复杂的背景下，哈萨克斯坦对高素质的军事记者需求前所未有的高涨。

【编译：达娜】