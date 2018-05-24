KADEX-2018：中国展出了哪些军事装备

哈通社/阿斯塔纳/5月24日 -- 为期4天的第五届"KADEX-2018"国际武器和军事装备展23日在首都阿斯塔纳拉开帷幕。

值得一提的是，本届军事装备展吸引了来自全球28个国家的318家军工企业，共开设了10个展馆，其中包括土耳其、中国以及俄罗斯的3个国家馆。其中，中国展馆总面积达1620平方米，共有7家领先军工企业参展。



长征国际贸易有限公司带来了多种地地打击武器系统、防空武器系统和无人机系统解决方案，重点展出了LY-806地对空导弹、CH-901等无人机系统以及FT-9精确制导炸弹等无人机机载武器。

中航技进出口有限责任公司重点展示了翼龙系列无人机系统、Y9E军用运输机、L-15高级教练机等产品。



中国北方工业公司展示了AR-3和SR-5型多管远程火箭炮系统、红箭-10导弹和BA-7空地导弹、北斗系统等7大领域的代表产品；精密机械进出口有限公司重点展示了FN3000等防空导弹系统；中电科技国际贸易有限公司重点展示了JY-27A对空警戒引导雷达等先进装备；中国电子进出口有限公司展示了国防信息系统升级换代解决方案和网络信息安全解决方案；保利科技有限公司重点展示了广受关注的防务系统解决方案等。

据悉，展会前两日为封闭式专业会晤，而25-26日将向普通公众开放。



【编译：小穆】