纳扎尔巴耶夫总统指出“KADEX”军事装备展主要特点

哈通社/阿斯塔纳/5月23日 -- 纳扎尔巴耶夫总统23日在第5届"KADEX-2018"国际武器与军事装备展开幕仪式上表示，KADEX已经成为武器和信息安全领域的全球性重要活动之一。

"‘KADEX-2018'国际武器与军事装备展的顺利开幕表示祝贺。阿斯塔纳20周年之际举行了第五次装备展。‘哈萨克斯坦航天周'论坛的举行是此次展会的主要特点。这里还开设了展示全球航天领域最新成就的展馆。"纳扎尔巴耶夫总统说。



纳扎尔巴耶夫总统指出，KADEX装备展已成为武器和信息安全领域全球性重要活动之一，此次展会将展出来自28个国家的318家企业带来的各类型军事装备。





总统表示，参观者们将有机会了解国防工业综合体和空间技术企业的最新研究成果。本次展会特别重视电子系统、通信系统和武器控制系统的发展。此外，研发提高信息安全最新方法的问题也得到了关注。装备展将提高哈萨克斯坦国防工业潜力，并有望将其提升至新水平。



纳扎尔巴耶夫总统强调，此次展会还将旨在同与会代表之间建立互利的合作协议。



"祝愿参展代表和主办方在工作中取得成功。相信旨在为国家创造便利、为与会各代表带来利益的展会能够以高水平圆满落幕。我们已经尽一切可能为展会的顺利举行做好了准备。"纳扎尔巴耶夫总统说。



值得一提的是，第5届"KADEX-2018"国际武器与军事装备展于今天（23日）在首都阿斯塔纳盛大开幕。



据了解，今年的展览上，来自哈萨克斯坦的17家企业，集中展出了57款国产军事装备和军民两用的162种产品。



【编译：冰山】