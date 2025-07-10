《清洁城市》新季开播：首期聚焦阿斯塔纳

节目中，主持人团队兵分两路，深入调查城市清洁状况，挖掘亮点与不足。收集到的信息将交由专家组，依据五项标准以10分制进行评分。

阿斯塔纳的“绿色屏障”

阿斯塔纳是一座融合现代风尚与哈萨克传统魅力的城市。作为萨里亚尔卡草原上的明珠，首都拥有众多世界级建筑群与独特地标。环绕城市的“绿色屏障”有效抵御风沙与尘土，显著改善了城市气候。

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据阿斯塔纳市政府城市规划中心主任叶尔纳尔·巴兹肯介绍，“绿色屏障”内已种植1100万棵树木。去年新增20万株树苗，今年则重点开展养护工作。绿带每周浇灌一次，每年进行三次修剪与卫生清理，种植的树种包括枫树、桦树、杨树、松树、云杉、野樱桃等。

今年，阿斯塔纳计划种植超过100万株绿化植物，180个公共场所与社区将得到美化。“光明之路”大道将向南、西延伸，轻轨（LRT）沿线道路也将启动绿化工程。

巴兹肯表示：- 轻轨桥下区域的改造已提上日程。例如，从卡班巴伊·巴特尔街到独立大道的瑟干纳克街，遵循“从立面到立面”原则，建设步行道、自行车道并完善绿化与灌溉系统。甚至在轻轨桥下，我们也在种植大型树木。这些项目预计将于10月至11月完工。

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此外，两个重点区域的改造也在推进：一是从可汗大帐购物中心到艾特马托夫街，二是从“哈萨克斯坦”广场到新火车站的“千年”林荫道。Greenline大道项目已启动，从托列比街到艾特马托夫街将形成一条“绿色走廊”。

树木的“数字身份证”

阿斯塔纳中央公园内一棵最古老的黑杨树已有百年以上历史，种植于1886至1893年的阿克莫拉时期。这棵历经风雨的古树如今成为城市历史的活见证。2025年起，“Green ID”项目启动，为每棵树木配备数字档案。通过悬挂的二维码，居民可查询树木的种植时间甚至浇灌记录。目前，“青年”公园和“恋人”公园已开始试点。

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阿斯塔纳规划设计研究院景观设计与建筑中心主任古丽努尔·伊马姆别科娃表示：

- 我们已为近50棵树完成数字化登记，未来计划安装湿度传感器，实时监测土壤养分，精准掌握树木状况。

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垃圾成堆的区域

《清洁城市》节目组走访了阿斯塔纳多个区域，发现不少地方垃圾堆积，暴露出地方管理的不规范与居民环保意识的不足。

例如，舒巴尔社区不仅堆满建筑垃圾，甚至还有废弃床具。阿斯塔纳至卡拉干达高速公路旁散落着金属、玻璃、建筑废料乃至轮胎。光明之路火车站附近的生活垃圾问题也亟待解决。节目组提醒，根据《行政违法法典》第344条，乱扔垃圾将面临罚款。

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随着城市人口增长，垃圾量增加属正常现象，但阿斯塔纳垃圾填埋场已满载95%，且市政府未批准节目组拍摄。

阿斯塔纳市副市长叶塞特·拜肯回应：-目前，城市垃圾清运工作已步入正轨。三家企业每日出动100辆垃圾车，从各区清运1200吨以上垃圾至填埋场。

从垃圾到资源的企业

成立于2011年的阿斯塔纳“Kazecotech FTK”企业专注于处理含汞废物，如灯管、电池，并将提取的汞出口至邻国。

企业负责人弗拉基米尔·安德烈耶夫表示：

- 危险废物分为经济型与非经济型。经济型废物可回收为资源，如废纸；而非经济型废物需处理以保护环境与公众健康。我们的目标是提取汞蒸汽，防止其污染大气。

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目前，阿斯塔纳居民区内设有609个含汞废物专用容器，接收荧光灯、节能灯、电池及含汞温度计。这些废物被送往处理车间，在封闭炉中加热，汞蒸汽经冷凝后提取，成品汞出口至俄罗斯。这对生态环境与经济均意义重大。

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200余栋危房待解

尽管阿斯塔纳是哈萨克斯坦较新的城市，老旧区域的危房问题仍困扰居民。全市有超200栋建筑被列为危房。例如，伊利亚·切霍耶夫街一栋多层住宅的居民年年向市政府反映房屋老化问题，却迟迟未获解决。附近还有无家可归者收容中心，部分人员在楼道滋扰居民。

副市长叶塞特·拜肯对此表示：- 市政府设有专门的跨部门委员会，负责认定危房。目前计划拆除206栋老旧建筑，改建为公园或其他公共设施。危房居民将按“面积换面积”原则获新房安置。今年预计拆除22栋危房，为近千户家庭提供新居。

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阿斯塔纳水库55年后首次清淤

节目还报道了阿斯塔纳水库55年来首次清淤的重大进展。

哈萨克斯坦水资源与灌溉部水利设施管理局首席专家谢尔盖·多布雷宁介绍：

- 清淤目标是移除5万吨淤泥，使水库容量增至4700万立方米。这项工程预计持续13年，集中在夏秋两季进行。“哈萨克水利”公司为此配备了两台专用设备，操作人员已接受专业培训。

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专家评分

节目组收集了阿斯塔纳的全面信息，交由专家组评估。专家依据街道清洁与秩序、公共服务效率、城市美化、居民环保意识及城市美观五项标准评分。评委包括阿斯塔纳市议会议员阿尔斯兰别克·马格祖姆、哈萨克斯坦生态组织协会主席顾问阿丽娅·拜马加诺娃及城市规划专家巴赫蒂亚尔·别肯诺夫。

马格祖姆表示：- 近年在生态与美化方面的工作有目共睹，市政服务与街道清洁水平较高。去年种植了110万株绿化植物，城市清洁度与居民环保意识逐年提升。总统倡导的“清洁哈萨克斯坦”行动也发挥了作用，每周六的生态活动成效显著。我给阿斯塔纳高分。

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拜马加诺娃指出，青年群体积极参与清洁活动并推动生态项目。

别肯诺夫则表示：- 阿斯塔纳虽复杂但干净且有文化底蕴。我给美化工作4分，市政服务与街道清洁2分，综合评分为8分。

最终，阿斯塔纳在本期节目中获28分。下一期将聚焦斯捷普诺戈尔斯克市的清洁状况。

节目背景

去年广受好评的《清洁城市》第二季强势回归。新一季将重点关注单功能城市，深入剖析全国各地生态现状，同时覆盖阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特三大城市。节目每周一、周三19:30播出。此前，《清洁城市》曾获2025年“图马尔”国家电视奖“最佳社会类节目”奖。

【编译：木合塔尔·木拉提】