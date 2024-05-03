塔什干投资论坛开幕 哈乌经贸合作成为重点议题之一

哈萨克国际通讯社驻塔什干记者站报道，在乌兹别克斯坦首都塔什干召开的第三届塔什干投资论坛期间，该国总统沙夫卡特·米尔济约耶夫宣布，乌兹别克斯坦将取消针对投资者的股息税。此前该国的股息税税率为10%。

- 我们制定了支持创业、兴业的具体措施。现在外国投资者从股票中收到的股息可免税3年。- 沙夫卡特·米尔济约耶夫说。

乌兹别克斯坦总统同时表示，外国投资者在该国租赁土地的使用期限也将从25年增加至49年。除此之外，对于评级较高的企业实体不进行税务审计。

与会的各国代表对乌兹别克斯坦总统宣布的消息予以了高度评价。部分参会人士指出，随着全球范围内对外商直接投资的竞争加剧，此类商业激励措施对当地商业来说有很大的积极影响，将为乌兹别克斯坦在吸引投资方面带来优势。

Фото: Өзбекстан президентінің баспасөз қызметі

值得一提的是，目前在乌兹别克斯坦境内营业的哈乌合资企业超过1100多家。

正在出席此次投资论坛的哈萨克斯坦外交部副部长纳兹拉·努尔巴耶娃说：

- 我们正在积极采取措施，落实国家元首间关于深化哈乌两国合作的相关指示。单论直接投资，过去10年间，自乌兹别克斯坦向哈萨克斯坦市场的投资额达到了3300万美元，而自哈向乌投资则更高一些，同期内达到了4.01亿美元。这一数据显示出，双方在双边经济互动领域仍有未开发的巨大潜力存在。

在本次论坛期间，哈萨克斯坦的投资环境也得到了与会各方的积极讨论。

哈萨克斯坦在经济直接投资方面领先于许多其他国家。例如，乌兹别克斯坦最大的冶金产品生产企业拟在哈萨克斯坦实施一个价值7000万美元的新项目。

乌兹别克斯坦冶金公司项目经理格尤扎勒·托吉米尔扎耶娃说：

- 目前正在与哈萨克斯坦大使馆和工业部就该项目进行谈判。我们将该项目的成本定为7000万美元，但随着相关进展投资额还有增加的可能。首先，我们需要找出我们将在哪个地区进行生产，再确定其产品将出口到哪些地区，包括邻国以及欧洲市场。

Фото: Өзбекстан президентінің баспасөз қызметі

近年来，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦投资合作发展迅速。已开工生产项目60个，总成本超过25亿美元。其中，除了传统农业和原材料生产外，还有新兴产业。例如，乌兹别克斯坦商人在哈萨克斯坦从事轻工业并开始生产家用电器，而哈萨克斯坦商人则专注于新型现代化住宅项目建设，以及连锁专营店的经营。

【编译：木合塔尔·木拉提】