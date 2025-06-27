哈萨克斯坦逐步放开燃油价格管控 总理称措施已初见成效

他指出，今年前五个月，哈萨克斯坦经济呈现良好增长势头，国内生产总值（GDP）增长达6%。在主要经济指标中，固定资产投资增长超过18%，二级银行对企业的信贷支持也同比增长了16%以上。

别克帖诺夫还提到，多个领域均实现积极增长。其中，建筑业增长超过15%，交通运输和仓储业增长超过23%，加工制造业增长6%，批发与零售贸易增长8%。他表示，这些行业的动态增长为国家整体经济提供了强劲支撑，政府的下一步任务是保持并进一步推动这一增长势头。

谈及燃油市场改革，总理指出，多年来国家一直对燃油价格进行调控，导致价格无法真实反映市场情况。随着政府采取价格自由化措施，这一状况正逐步改变。别克帖诺夫认为，这一改革正在释放积极信号，吸引投资者重新关注这一领域。

- 此前由于价格受控，燃油产业在投资方面缺乏吸引力。现在，随着政府逐步放开管控，私人企业看到了市场的潜力与回报，资本正在逐步回流。 - 他说。

【编译：达娜】