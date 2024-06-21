开发署调查：全球80%的人口希望政府加强气候行动

这项名为 “2024年人民气候投票” 的民意调查显示，超过86%的人希望看到他们的国家抛开地缘政治分歧，共同应对气候变化。在当前全球冲突加剧和民族主义抬头的背景下，这一共识的规模尤为引人注目。

来自77个国家、使用87种不同语言的7万3000多人参加了这项由联合国开发计划署与英国牛津大学和移动端调查机构“地理民意调查”（GeoPoll）合作开展的调查，并回答了有关气候变化的15个问题。

联合国开发计划署署长施泰纳表示，人民的气候投票的呼声响亮而明确。全球公民希望他们的领导人超越分歧，立即采取行动，并大胆应对气候危机。

他说：“调查结果的覆盖面之广前所未有，但显示出的共识程度确实令人吃惊。我们敦促各国领导人和政策制定者注意到这一点，特别是在各国根据《巴黎协定》制定下一轮气候行动承诺或国家自主贡献时。这是一个几乎每个地方的每个人都能达成共识的问题。”

最大排放国支持加强气候行动

调查发现，全球20个最大温室气体排放国的绝大多数受访者支持采取更强有力的气候行动，支持率从美国和俄罗斯的66%、德国的67%、中国的73%、南非和印度的77%、巴西的85%、伊朗的88%到意大利的93%不等。

在五个排放大国澳大利亚、加拿大、法国、德国和美国，女性更支持通过提高国家承诺来应对气候变化，支持率高出10到17个百分点。这一差距在德国最大，德国女性希望采取更多气候行动的比例比男性高出17个百分点。

淘汰化石燃料

除了对更大胆气候行动的广泛呼吁外，调查显示全球72%的人支持快速过渡，远离化石燃料。在石油、煤炭或天然气产量排名前十的国家中，这一比例同样如此，包括尼日利亚的89%和美国的54%。

全球只有7%的人表示他们的国家根本不应该转型。

气候焦虑

世界各地的人们都在关注气候变化问题。在全球范围内，56%的人表示他们经常（即每天或每周）考虑气候变化问题，其中包括最不发达国家约63%的人口。

超过一半的全球人口表示他们比去年更担心气候变化。在最不发达国家，这一比例更高，达到59%。在受访的九个小岛屿发展中国家中，平均高达71%的人表示他们比去年更担心气候变化。

全球69%的人表示，诸如居住或工作地点等重大决策都受到气候变化的影响。最不发达国家受影响的比例更高，占74%，但在西欧和北欧（52%）以及北美洲（42%）则明显较低。

中国对气候变化的态度

调查发现，绝大多数中国人（67%）表示经历的极端天气与平时差不多，而四分之一的人表示经历了比平常更多的极端天气状况。

略高于三分之一的中国人每天或每周都会思考气候变化问题，而近一半的人每年会思考几次。

然而，68%的中国人表示，他们在做重大决定时会考虑气候变化因素，比如住在哪里或买什么东西，与全球总体调查结果持平。