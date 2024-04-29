伊斯兰开发银行将向哈国水利设施现代化项目提供贷款

作为哈萨克斯坦国别代表，拜巴扎尔沃夫与伊斯兰开发银行集团总裁穆罕默德·阿尔·贾西尔以及伊斯兰投资和出口信贷保险公司（ICIEC）首席执行官乌萨马·凯西进行了会晤。

伊斯兰开发银行是全球最活跃的多边发展银行之一，也是伊斯兰金融领域的领导者，享有AAA评级，致力于推动全球成员国的社会和经济发展。

会晤的主要议题是哈萨克斯坦水利设施现代化项目的融资。鉴于今年发生的特大洪灾，水利设施现代化已成为哈萨克斯坦政府的优先任务之一。

为保障国家水资源潜力并确保安全，哈萨克斯坦计划采取一系列紧急措施，包括新建和改造升级水库、水利设施和灌溉系统，以及推进数字化和推广节水技术。

根据会谈结果，伊斯兰开发银行集团同意向哈萨克斯坦水利项目提供大规模投资，并拨款用于编制相关技术文件。首批资金将在今年内到位。

哈萨克斯坦于1995年加入伊斯兰开发银行。在伊斯兰开发银行集团的支持下，哈萨克斯坦已实施了67个项目，总金额约为18亿美元。

【编译：阿遥】