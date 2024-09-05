欧亚开发银行年初至今对哈投资已达9亿美元

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫5日在总理府会见了欧亚开发银行（Eurasian Development Bank）管理董事会主席尼古拉·波德古佐夫。

双方讨论了扩大投资合作和欧亚开发银行参与基础设施项目实施的问题。

沃勒扎斯·别克帖诺夫与尼古拉·波德古佐夫高度肯定了欧亚开发银行在哈萨克斯坦的高度投资积极性。

在2023年，该机构向哈萨克斯坦投资了10亿美元。

自今年年初以来，欧亚开发银行已为哈萨克斯坦各个经济领域的项目提供了超过 9 亿美元的融资，并计划到今年年底前再追加投资额度，使本年度的投资额达到14-16亿美元。

欧亚开发银行在哈萨克斯坦实施的项目清单包括：实施煤炭生产循环流技术、建设太阳能发电站、重建和扩建“阿斯特拉罕-曼吉什拉克”主要输水管道、修建和重建高速公路等。

哈萨克斯坦政府总理指出，欧亚开发银行是哈国重要的战略伙伴和可信赖的投资来源之一。

- 国家元首在向哈萨克斯坦人民发表的国情咨文中强调了优先解决基础设施问题的重要性。目前，政府正在大规模开展工程、交通、社会和数字基础设施的现代化和建设工作。我们愿在互利的基础上扩大与欧亚开发银行的合作，并有兴趣共同实施国家经济的重要项目。- 沃勒扎斯·别克帖诺夫说。

尼古拉·波德古佐夫则表示，欧亚开发银行有意加强在实施大型投资项目方面的合作。

双方还就欧亚开发银行当前的投资组合、资本结构多元化、提高企业管理质量等问题进行了讨论。

欧亚开发银行是2006年创办的国际金融机构，其工作重心在中亚地区，总部设在哈萨克斯坦。欧亚开发银行创建的目的之一就是通过开展投资活动，促进其成员国的经济增长,贸易合作关系, 发展欧亚的一体化进程。

该银行的法定注册资本为70亿美元。当前投资组合的行业结构为：能源 - 21.7%、交通运输 - 18.1%、采矿业 - 27.5%、金融业 - 9.2%、基础设施 - 5.8%、工程 – 2.8%、农工综合体 - 3.3% 、化工行业 - 7.3%、建筑业 - 1.1%%、其他行业 - 3.2%。

【编译：木合塔尔·木拉提】