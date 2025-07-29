亚洲开发银行上调中亚经济增长预测

这一乐观预测得益于哈萨克斯坦在资本投资和社会服务方面超出预期的政府支出，以及田吉兹油田扩建项目提前启动，预计将显著提升采矿业产出。

报告指出：“2025年5月31日，欧佩克+连续第三个月上调石油产量，进一步增强了哈萨克斯坦的增长前景，因其正以最大可用产能运行。”

其他中亚国家的增长预测保持不变。

然而，地区通货膨胀预计将攀升。亚行将2025年次区域通胀预测上调至7.8%，2026年为6.7%，分别高于此前预测的6.9%和5.9%。亚美尼亚、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦的通胀压力是主要驱动因素。

亚美尼亚通胀率从1月的3%升至5月的5.8%，去年同期仅为0.8%。哈萨克斯坦尽管实行严格货币政策，通胀率仍从9.0%升至10.1%，主要因公用事业价格上涨。吉尔吉斯斯坦5月通胀率达8.0%，主要因其依赖食品和能源进口。

塔吉克斯坦5月消费通胀率仅为0.1%。阿塞拜疆1至5月通胀率为5.9%，此前燃料和公用事业价格上调。格鲁吉亚5月年度通胀率为3.5%。

报告显示，土库曼斯坦2025年通胀率预计达6.0%，受国有企业信贷扩张及公共部门工资和养老金10%增长推动。乌兹别克斯坦3月通胀率达10.3%，因投资增加、能源价格上调及去通胀进程缓慢，促使加息。

【编译：木合塔尔·木拉提】