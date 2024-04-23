哈萨克斯坦金融监管署展开水利工程专项资金调查

金融监管署署长德米特里·马拉霍夫强调，必须确保对资金流向进行高质量的跟踪。他指示各地金融监管部门在不干涉国家机关和经济主体活动的前提下，审查拨给修建堤坝、排水设施以及疏浚河床的资金是否合理使用。

据悉，哈萨克斯坦政府、准国企、私营企业主和各类基金会已投入超过1400亿坚戈用于水利工程建设。

马拉霍夫要求确保灾后重建资金专款专用，切实惠及所有受灾民众。

金融监管署已在阿拉木图市、阿克托别州、克孜勒奥尔达州和乌勒套州立案调查四起挪用专项资金案件，5人被列为犯罪嫌疑人，总损失金额超过10亿坚戈。

除此之外，金融监管署还将重点打击打着帮助受灾民众旗号敛财的欺诈行为，并密切关注物品价格哄抬行径，包括食品、饮用水、药品和其他必需品。金融监管署不排除建筑材料价格操纵的可能性，并将利用分析工具打击此类违法行为。

马拉霍夫指示金融监管署各地分支机构加强与地方行政机关的合作，防止物价不合理上涨。

【编译：阿遥】