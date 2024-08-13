哈调整铀矿开采税率 分析人士：将影响铀矿市场国际格局

根据此前公布修正案内容，天然铀（U3O8）年开采量500吨（含）以内的，开采税为4%；开采量在1000吨以内—6%，2000吨以内—9%，3000吨以内—12%，4000吨以内—15%，超过4000吨—18%。同时，如果铀的加权均价高于一定数额，则开采税率相应增加：每磅铀精矿均价超过70美元时，税率增加0.5%；超过80美元时，增加1%；超过90美元—1.5%，超过110美元—2.5%。

据哈萨克斯坦斜体字（kursiv）网消息，加拿大铀矿开采公司Cameco公司总裁蒂姆·吉泽尔（Tim Gitzel）近日在第二季度业绩发布会上表示，2025年实施新的矿产开采税计算和征收方法后，哈萨克斯坦的铀生产可能会变得不那么有吸引力。此前该国铀生产成本被认为相对较低，但改革后成本可能会大幅上升，导致Kazatomprom（哈国家原子能公司）失去竞争优势。

蒂姆·吉泽尔表示，如果哈萨克斯坦的铀矿开采税保持目前的征收方式，其生产成本与萨斯喀彻温省北部（加拿大的铀矿开采地）相似，具体取决于铀价、生产概况和汇率。他认为，核能需求、供应稳定性和长期原料成本仍然不确定。哈萨克斯坦突然大幅提高税收，进一步加剧了全球铀市场的不确定性。

此前，哈萨克斯坦上调铀矿开采税修正案通过，新税率的消息传播到市场后，S&P/TSX综合指数中表现最佳的股票均是铀矿商，由NexGen Energy领涨+6.8%，Denison Mines+6.8%和Cameco+6.6%。美国交易员的铀股也普遍大涨，包括CCJ、UEC、URA和URNM等。

BMO资本市场认为这一举措可能会显著影响铀矿市场的供应格局，限制未来供应增长。BMO分析师亚历山大·皮尔斯（Alexander Pearce）指出，新的征税税率对铀矿企业增加产量的激励较小，因为新增税收对企业利润的影响超过了增加产量的潜在收益。因此，这一政策可能会限制铀矿产量的增长，从而支持铀价格的上涨。

哈斜体字网7月10日报道，2024年7月1日，哈政府对税法进行修正，将调整多种金属矿产开采税。根据该修正案，2026年1月1日起，哈金属矿产开采税分别为：铬精矿21.06%，锰和铁锰精矿3.25%，铁精矿3.64%，铜8.55%，锌10.5%，铅10.4%，金和银7.5%，铂和钯6.5%，铝0.38%，锡3.9%，镍7.8%。含有铬、钛、镁、钴、钨、铋、锑、汞、砷等金属的矿物原料开采税为7.8%。硬焦煤和无烟煤的开采税为4.05%，硬煤、褐煤和油页岩为2.7%。

【编译：木合塔尔·木拉提】