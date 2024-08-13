哈调整铀矿开采税率 分析人士：将影响铀矿市场国际格局
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦财政部国家收入委员会8月7日发布通知，税法修正新规已于2024年7月1日正式生效。根据新规，此次税率调整将分两个阶段进行。自2025年1月1日起，铀矿矿产资源开采税税率将从目前的6%提高至9%。随后，自2026年1月1日起，将根据企业铀矿年开采量和铀矿加权平均价格来实施差异化铀矿开采税税率。
根据此前公布修正案内容，天然铀（U3O8）年开采量500吨（含）以内的，开采税为4%；开采量在1000吨以内—6%，2000吨以内—9%，3000吨以内—12%，4000吨以内—15%，超过4000吨—18%。同时，如果铀的加权均价高于一定数额，则开采税率相应增加：每磅铀精矿均价超过70美元时，税率增加0.5%；超过80美元时，增加1%；超过90美元—1.5%，超过110美元—2.5%。
据哈萨克斯坦斜体字（kursiv）网消息，加拿大铀矿开采公司Cameco公司总裁蒂姆·吉泽尔（Tim Gitzel）近日在第二季度业绩发布会上表示，2025年实施新的矿产开采税计算和征收方法后，哈萨克斯坦的铀生产可能会变得不那么有吸引力。此前该国铀生产成本被认为相对较低，但改革后成本可能会大幅上升，导致Kazatomprom（哈国家原子能公司）失去竞争优势。
蒂姆·吉泽尔表示，如果哈萨克斯坦的铀矿开采税保持目前的征收方式，其生产成本与萨斯喀彻温省北部（加拿大的铀矿开采地）相似，具体取决于铀价、生产概况和汇率。他认为，核能需求、供应稳定性和长期原料成本仍然不确定。哈萨克斯坦突然大幅提高税收，进一步加剧了全球铀市场的不确定性。
此前，哈萨克斯坦上调铀矿开采税修正案通过，新税率的消息传播到市场后，S&P/TSX综合指数中表现最佳的股票均是铀矿商，由NexGen Energy领涨+6.8%，Denison Mines+6.8%和Cameco+6.6%。美国交易员的铀股也普遍大涨，包括CCJ、UEC、URA和URNM等。
BMO资本市场认为这一举措可能会显著影响铀矿市场的供应格局，限制未来供应增长。BMO分析师亚历山大·皮尔斯（Alexander Pearce）指出，新的征税税率对铀矿企业增加产量的激励较小，因为新增税收对企业利润的影响超过了增加产量的潜在收益。因此，这一政策可能会限制铀矿产量的增长，从而支持铀价格的上涨。
哈斜体字网7月10日报道，2024年7月1日，哈政府对税法进行修正，将调整多种金属矿产开采税。根据该修正案，2026年1月1日起，哈金属矿产开采税分别为：铬精矿21.06%，锰和铁锰精矿3.25%，铁精矿3.64%，铜8.55%，锌10.5%，铅10.4%，金和银7.5%，铂和钯6.5%，铝0.38%，锡3.9%，镍7.8%。含有铬、钛、镁、钴、钨、铋、锑、汞、砷等金属的矿物原料开采税为7.8%。硬焦煤和无烟煤的开采税为4.05%，硬煤、褐煤和油页岩为2.7%。
【编译：木合塔尔·木拉提】