托卡耶夫总统召开汛情会议 对多位高层处以警告

据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫就国内多个地区因水灾导致的紧急情况召开了紧急会议。

政府总理沃勒扎斯·别克贴诺夫、政府内阁全体成员、总统办公厅负责人以及其他高层官员出席会议。

国家元首听取了针对当前国内各地汛情所开展的各项措施的汇报，特别是对受洪灾影响区域的人民的救援行动，以及旨在消除洪灾影响的后续措施等。

托卡耶夫总统批评中央和地方政府在工作中存在的失职和不专业，并指出，此次洪水灾害凸显出中央政府与地方职能机构之间缺乏系统性的沟通措施。

哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫对此次洪水灾害对灾区民众造成的巨大财产损失表示遗憾，并就此向人民群众致以深重的歉意。总统强调，国家将为所有受灾者提供全面的援助。

因未能及时采取有力措施应对水灾，政府第一副总理罗曼·斯卡利亚尔、水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫受到国家元首的严重警告处分。

阿克托别州、库斯塔奈州、西哈州州长因未能妥善履行职责，遭到警告处分。

阿特劳州、阿克莫拉州、阿拉木图州、巴甫洛达尔州和阿拜州州长遭受严重警告处分。

【编译：木合塔尔·木拉提】