哈萨克斯坦拟放宽开设新银行条件

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10日签署了《关于经济自由化措施》法令。

消息称，该法令是总统在今年 2 月 7 日在政府扩大会议上下达的工作指示框架下制定，旨在通过发展竞争和减少国家对经济的干预，以及降低企业成本来确保创业自由。

在《关于经济自由化措施》的总统令中，有一个单独的部分专门阐述了改善金融市场的竞争条件。

尤其是金融市场监管与发展机构与央行应在应在2024年12月31日前采取措施，放宽开设新银行的条件，并提升居民和企业获得银行服务的便利性。这包括放宽对开设外国银行子公司和外国银行分行的法律要求，以及扩大外国银行分行的许可业务类型清单。

此外，总统令中还提到了银行系统的体制改进，包括应考虑引入通用和基本银行执照的可行性。

2024年9月1日之前，政府和哈萨克斯坦央行应禁止准国有企业以非市场（优惠）条件从国家基金中吸引公共资金。具有国家重要性的项目例外，但在任何情况下，在通过相关专业知识（包括项目评估）且没有其他融资来源的情况下，都需要获得总统的直接同意。

【编译：木合塔尔·木拉提】