阿斯塔纳召开教师八月会议 市长谈教育发展方向

阿斯塔纳市市长杰恩斯·哈斯姆别克在其Instagram账户上发文，介绍了会议上讨论的重要内容，会议主要讨论了四大核心问题。

关注教育基础设施建设

市长特别强调了学校基础设施的建设。

- 考虑到城市人口的每年增长，阿斯塔纳正大规模建设新学校。目前，超过30所学校正在建设中，可容纳近10万名学生。这些学校将采取两班制的运作模式。今年我们计划在新学年内开放20多所学校，其中一些将是“舒适学校”。根据国家元首的指示，萨姆鲁克-卡泽纳建设公司（Samruk-Kazyna Construction）将在2024-2025年期间，建造24所“舒适学校”，为9万名学生提供学习空间。 - 市长表示。

除了学校的建设，市长还提到，国家重新启动了公立幼儿园的建设，并将继续为私立幼儿园提供政府支持，以满足日益增长的需求。

教育人才的培养

哈斯姆别克表示，市政府每年为中专和高等院校提供公费名额。今年，已为高校分配了约850个公费名额。此外，教师们也将继续接受专业培训，以提高教学水平。

社会支持与学生资助

-在全民教育框架下，超过1.2万名学生获得了政府援助，物质支持金额超过4.3万坚戈。此外，还有其他用于购买校服的支持项目，其中包括吸引赞助资金的计划。 - 市长指出。

学生宿舍的扩建计划

最后，市长提到了学生宿舍的扩建工作。

- 我们正在与相关部门、大学及投资者合作，增加宿舍的床位。今年，阿斯塔纳将建设6座学生宿舍，共提供4 500个床位。另外，还为4所大学分配了建设宿舍的土地。到2025年，计划再建成2座宿舍。这些措施旨在支持我们的学生和教师，我们将继续致力于提供良好的学习和工作条件。 - 市长总结道。

Фото: Елорда әкімдігінің ресми сайты

【编译：达娜】