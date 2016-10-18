中国工商银行成为KASE指定人民币结算银行

哈通社阿斯塔纳10月18日电 据中国工商银行消息，近日，哈萨克斯坦国家证券交易所（KASE，简称"哈交所"）发布公告，在中国工商银行全资子公司工银阿拉木图开立人民币清算账户。

此举标志着工银阿拉木图已正式成为哈交所指定的人民币结算银行。

近年来，哈萨克斯坦与中国持续深化全面战略合作伙伴关系，经贸往来和人文交流频繁，两国在能源、金融、农业、基础设施等领域的合作成果日益丰硕，中哈两国间加强本币合作的条件日益成熟。



哈萨克斯坦是"一带一路"陆上出口的首站，在"一带一路"倡议不断落地实施的背景下，人民币业务在哈萨克斯坦迎来了更加广阔的发展前景。



中国工商银行称，获得哈交所指定的结算银行资格是工商银行在哈萨克斯坦人民币战略的重要步骤，工商银行将继续推动人民币业务在哈国落地生根，助力人民币国际化进程。



中国工商银行股份有限公司，简称中国工商银行、工商银行或工行，成立于1984年1月1日，总部设在北京，中国五大国有商业银行之一。中国工商银行是全球市值最大的银行，总资产17.5万亿元人民币，截至2012年存款余额为到14.88万亿元，居全球第一。

截至目前，工商银行已在新加坡、卢森堡、卡塔尔、加拿大、泰国、阿根廷和俄罗斯等七个国家担任人民币清算行，成为全球首家提供24小时不间断人民币清算与交易服务的商业银行，并为多家交易所提供清算结算服务。（编辑：木合塔尔·木拉提）