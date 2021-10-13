Kaspi.kz公司收购乌克兰支付服务商Portmone

哈通社/努尔苏丹/10月13日 -- 哈萨克斯坦金融科技公司Kaspi.kz发布消息称，已完成对乌克兰最大的银行间支付系统服务商—Portmone Group的收购。

收购Portmone有利于Kaspi.kz进入拥有4200万人口的乌克兰市场，并凭借优质的移动产品和超级App战略，改变乌克兰消费者的生活和交易模式。本次收购交易不会对Kaspi.kz财务状况造成重大影响。2021年，公司计划实现净利润4100亿坚戈，同比增长50%。

据悉，2021年7月，Kaspi Pay与Portmone签署100%股权转让合同。收购完成后，Kaspi.kz将在乌克兰获得支付牌照以及维萨卡和万事达卡的认证。目前，乌克兰居民仍广泛使用现金，提现率高达44%，电子商务渗透率较低，在零售贸易中占比仅为8%，无担保消费贷款规模在GDP中占比不超过4.5%。

Portmone由欧洲维珍基金（Europe Virgin Fund）控股，该基金是乌克兰«龙资本»投资公司于2010年成立的地区性直投基金。Portmone自2002年开始运营，为200万用户及140余家机构提供定期支付、银行卡转账等服务。

Kaspi.kz主要运营电商市场、金融科技平台和支付系统。公司主要股东包括霸菱东欧基金（持股28.82%）、维亚切斯拉夫•金（23.25%）和米哈伊尔•洛玛塔泽（22.44%）。2021年上半年，公司实现净利润1730.64亿坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】