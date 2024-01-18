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    20:16, 18 一月 2024 | GMT +6

    Kaspi.kz宣布开始在美国证券交易所公开募股

    IPO
    Фото: Kazinform

    哈萨克国际通讯社讯）据kursiv.media援引彭博社报道，哈萨克斯坦Kaspi.kz金融科技公司近日宣布，开始在美国证券交易所公开募股。

    消息称，Kaspi.kz公司的现有股东计划在纳斯达克（NASDAQ）交易所首次公开募股期间出售约900万份存托凭证。

    基于在伦敦证券交易所 (LSE) 交易的持有存托凭证的当前价值97美元，计划募集资金8.73亿美元。此外，IPO后公司市值将达到180亿美元。

    值得一提的是，Kaspi.kz去年10月份宣布计划在美国上市，并于当年12月底向纳斯达克证交所申请。

    据悉，Kaspi.kz于2020年10月在伦敦证券交易所进行IPO。在配售约15%的股份期间，公司股东筹集了10亿美元。该公司的股票在哈萨克斯坦证券交易所（KASE）交易，全球存托凭证在伦敦证券交易所交易。公司资本约为180亿美元。

    Kaspi.kz公司是哈萨克斯坦最大的零售电商平台。截至2024年1月1日，其股东包括霸菱东欧投资基金（26.13%）、米哈伊尔•洛姆塔泽（23.42%）、维亚切斯拉夫•金（22.27%）。

    2023年前三季度，Kaspi.kz公司收入达6010亿坚戈，较2022年同期增长50％。支付、市场和金融科技是该公司的主要发展驱动。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 金融 经济
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    Мұхтар Қалимоллаұлы
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