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    12:50, 31 12月 2020 | GMT +6

    自由金融公司收购Kassa Nova银行

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    哈通社/努尔苏丹/12月31日 -- 国际文传电讯社努尔苏丹12月30日电，哈萨克斯坦Forte银行发布消息称，根据2020年夏天达成的交易，Forte银行已将所持有Kassa Nova银行100%股份出售给自由金融股份公司（Freedom Finance），股权交割已经完成。

    该笔交易上周获得哈金融监管和发展署批准。股权交易完成后，新股东将对Kassa Nova 银行进行重新注册，对银行发展战略作出调整，将其转型成为从事托管业务的投资银行。

    12月28日，Kassa Nova银行董事会会议选举自由金融公司CEO图尔洛夫为该行新任董事长，选举阿赫梅多夫为执行总裁。

    2019年5月，哈富豪乌捷姆拉托夫（福布斯哈萨克斯坦富豪榜排名第4位）通过其控制的Forte银行（持有88.47%股份），从同样由其控制Nova租赁公司手中收购Kassa Nova银行，并将其转手出售给自由金融公司。

    截至2020年9月，Forte银行和Kassa Nova银行资产规模在全哈26家二级银行中分别排名第4和第19位。

    标签:
    社会 金融 黄金储备
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