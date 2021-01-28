哈萨克斯坦国际发展合作署KazAID的任务与目标

哈通社/努尔苏丹/1月28日 -- 在最近的20年中哈萨克斯坦向外国提供了超5.42亿美元用于官方发展援助之类的目的。哈萨克斯坦在短时间内从受援国发展成为国际捐助国，与捐助国合作援助其他中亚国家和阿富汗发展。

2013年4月9日哈萨克斯坦共和国第58号总统令批准了哈萨克斯坦在官方发展援助领域的构想。

根据哈萨克斯坦共和国政府于2014年12月10日颁布的《官方发展援助法》，根据哈萨克斯坦共和国政府的决议，2020年12月15日成立了哈萨克斯坦国际发展合作署KazAID。法律规定，哈萨克斯坦共和国外交部是官方发展援助领域的授权机构。

官方发展援助的目标和任务

1、官方发展援助旨在促进：

1）哈萨克斯坦共和国在地区和国际关系体系的进一步一体化；

2) 为成功实施哈萨克斯坦共和国的战略和发展计划创造有利的外部条件；

3) 巩固和平、区域和全球安全；

4）伙伴国的社会经济发展并提高其公民福祉；

5）伙伴国分阶段过渡到优先执行环境保护和气候保护的问题。

2、官方发展援助的任务：

1）协助实现官方发展援助领域中哈萨克斯坦共和国支持的国际目标；

2）保障哈萨克斯坦共和国的国家安全；

3）哈萨克斯坦共和国与伙伴国发展政治、经济、教育、社会、文化、科学和其他关系；

4）在考虑到哈萨克斯坦共和国的国家利益和国际形势的基础上，促进伙伴国家的发展；

5）发展区域合作和协助解决区域问题；

6）减少贫困；

7）协助解决环境保护和气候保护问题；

8）在国际条约和哈萨克斯坦共和国在官方发展援助领域的其他义务框架内协助解决其他问题。

官方发展援助的优先国家

在确定哈萨克斯坦共和国官方发展援助的优先国家时，考虑了全球发展的挑战、国家潜力和可用资源。哈萨克斯坦共和国决定了向中亚国家和阿富汗优先提供发展援助。

同时，作为发展领域全球努力的一部分，为了在哈萨克斯坦的活动中实现最大的协同效应，哈萨克斯坦的官方发展援助也可以集中在高加索地区、非洲、拉丁美洲、小岛屿发展中国家、最不发达国家、内陆国家以及其他地区。

官方发展援助的优先领域

官方发展援助主要面向伙伴国家以下领域的发展：

1）农业与粮食安全；

2）环境保护，包括促进全球和区域生态倡议的发展；

3）合理利用自然资源；

4）协助解决跨界河流问题；

5）促进简化过境程序；

6）预防冲突，保障安全；

7）打击非法贩毒和跨国有组织犯罪，包括人口贩运、非法移民和非法武器贩运；

8）教育和科学；

9）卫生；

10）完善国家管理体制；

11）支持企业家精神，改善营商环境；

12）发展区域和国际贸易，包括通过改善内陆国家获得运输和其他基础设施的机会；

13）由哈萨克斯坦共和国国家政策主要方向在官方发展援助领域确定的其他领域。

实施官方发展领援助

官方发展援助以以下形式提供：

1）国际赠款；

2）建设优先领域的新设施或重建现有设施；

3）优惠贷款；

4）向国际组织提供官方发展援助的自愿捐款；

5）与伙伴国家建立联合基金；

6）技术援助；

7）哈萨克斯坦共和国在国际条约和官方发展援助领域的其他义务框架内采用的其他形式。

官方发展援助领域的国际合作

旨在发展官方发展援助领域的国际合作，已与主要捐助者和国际发展机构建立了充实的伙伴关系。

包括正在与美国国际开发署USAID，日本国际协力机构JICA，德国国际合作机构GIZ，韩国国际合作机构KOICA，斯洛伐克国际开发署SlovakAID和捷克国际开发署CzDA开展合作。

2015年5月在第八届阿斯塔纳经济论坛的框架内，外交部与联合国开发计划署在哈萨克斯坦举行了题为«哈萨克斯坦官方发展援助体系，官方发展援助现在和未来的需要与挑战»小组会议。

考虑到哈萨克斯坦参与官方发展援助领域的全球对话与协调的重要性，与经济合作与发展组织发展援助委员会建立和深化合作的问题是在构建哈萨克斯坦官方发展援助体系工作的优先领域之一。

因此，2015年7月，哈萨克斯坦获得了发展援助委员会«受邀国»的正式地位。

哈萨克斯坦官方发展援助体系的试点项目

哈萨克斯坦与联合国开发计划署和捐助组织合作实施了许多官方发展援助项目：

2014-2017年间与联合国开发计划署在哈萨克斯坦实施了《在哈萨克斯坦构建国家官方发展援助体系的专家支持》的联合项目。

2017年，与联合国开发计划署和以色列国际合作机构MASHAV密切合作，为中亚伙伴国实施了哈萨克斯坦官方发展援助试点项目（来自吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的代表在阿拉木图和努尔苏丹市（阿斯塔纳）参加了农业领域的科学和实践研讨会）。

2017-2018年间实施了与联合国开发计划署和日本外交部共同制定的«促进哈萨克斯坦与阿富汗在官方发展援助领域的合作»的项目。在该项目的框架内，为爱尔兰共和军的妇女举办了两次研讨会（2017年7月在行政管理领域，2018年3月至4月在卫生领域）。

2018年，实施了通过官方发展援助机制在纳扎尔巴耶夫大学培训外国留学生的项目。根据该项目，为中亚和阿富汗国家提供了2018-2020年和2020-2022学年的教育奖学金。

2020年，实施了为塔吉克斯坦的监狱机构配备安全设备的项目（同联合国开发计划署和毒品和联合国毒品和犯罪问题办公室）。​​​​