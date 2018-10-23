Kazakh Invest同欧洲企业代表举行会谈讨论合作前景

哈通社/阿斯塔纳/10月23日 -- 据总理官网消息，10月17-18日，纳扎尔巴耶夫总统对比利时进行了正式访问。访问框架下，哈萨克投资国有公司（Kazakh Invest）在布鲁塞尔同Royal Dutch Shell, Alstom, Claas Group, Borealis, Linde Group等25家欧洲及跨国公司举行多次会谈，并就发展合作前景及联合项目进行了深入讨论。

消息称，目前同与会代表们落实了价值160亿美元的7个投资项目，其中包括Shell石油工业项目、Alstom电机和变压器产业、奇姆肯特Polpharma制药厂。建材生产、太阳能发电站建设、马铃薯加工等领域还有6个项目将得到落实，总价值达3亿美元。此外，在欧洲投资者们的参与下未来还将实施12个生产项目。



会议框架下，哈萨克投资国有公司执行总裁萨帕尔别克•图亚克巴耶夫同Carmeuse Group跨国公司领导层、比利时范胡尔汽车公司代表、德国Tonnies Holding控股公司代表分别举行会谈。



另外，哈萨克斯坦能源部同欧洲复兴开发银行就突厥斯坦州建造28МВт太阳能发电站建设问题签署相关合作协议，项目总价值为3500万美元。



会中，Kazakh Invest国有公司支持下"Astana"公共商业公司与世界贸易中心协会（WTCA）签署合作备忘录。



【编译：冰山】