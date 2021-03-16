“Kazatomprom”公司预测世界市场对铀的需求将增长

哈通社/阿拉木图/3月16日--由于受冠状病毒大流行影响，2020年全球市场对铀的需求下降。但从长远来看，需求将继续增长。“Kazatomprom”股份公司董事会成员兼经济和财务总监卡米拉·西兹迪科娃在线上新闻发布会上作出了这一预测。

她说：“从铀市场的角度来看，鉴于2020年铀矿生产停产和经营活动减少，总的来说，市场供应短缺。大流行还加速了全球股票的消费。尽管2020年以供应短缺结束，但市场仍然相当平静。不过，我们有信心，从长远来看，对铀的需求将继续增长。”

2020年，“Kazatomprom”股份公司继续保持其作为天然铀最大销售商的地位。

“尽管市场复苏步伐温和，但我们对核工业的长期前景充满信心。”她补充说道。

据她介绍，由于供需平衡取决于许多因素：反应堆的投入和产出，生产商的经营活动，因此很难预测未来几年铀需求将增长多少。

“由于大流行的影响，一些行业已暂停生产，但我们看到主要参与者的消费趋势相当稳定：每年约1.8亿磅。在过去的十年中，需求在整个范围内波动：从2011年到2015年下降，从2017年到2020年反弹。现在很难说任何具体的增长数字。”她解释说道。

发言人强调，尽管2020年遭遇了种种困难，但“Kazatomprom”公司仍获得了出色的财务业绩。2020年该集团的合并收入为5874.57亿坚戈，比2019年增长17％，主要是由于U3O8的现货价格上涨以及坚戈兑美元在2020年走弱。

【编译：阿拉依】



