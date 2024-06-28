KazHackStan-2024黑客大会将在阿拉木图举行 聚焦中亚网络安全

据数字发展、创新和航空航天工业部新闻处透露，KazHackStan是哈萨克斯坦和中亚地区举办的第六届网络安全会议，为期三天，会议内容将涵盖网络安全的各个领域。会议分为三个主题日：政府和企业日将讨论政策和法规，安全开发日将分享安全软件开发经验，黑客日将交流最新的黑客技术和漏洞信息。

在会议期间，哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部将与非营利性组织“网络攻击分析和调查中心”联合举办一个面向突厥国家组织成员国嘉宾的网络安全研讨会。此外，数字发展部还计划在会议期间为国家公务员举办研讨会和讲习班。

为期三天的会议还将举办中亚地区规模最大的黑客比赛——CyberKumbez竞赛，预计将吸引来自大型公司和政府机构的100多名黑客参赛者。竞赛将为参赛者提供IT基础设施模型，让他们模拟和抵御虚拟威胁，从而提升未来国家和社会的网络安全能力。

【编译：阿遥】