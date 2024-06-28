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    13:21, 28 六月 2024 | GMT +6

    KazHackStan-2024黑客大会将在阿拉木图举行 聚焦中亚网络安全

    KazHackStan-2024黑客大会将在阿拉木图举行 聚焦中亚网络安全
    Фото: pixabay.com

    哈萨克国际通讯社讯）中亚地区最大的黑客大会——KazHackStan-2024会议将于今年9月11日至13日在阿拉木图市举行。此次盛会预计将吸引超过5000名来自世界各地的参会者和30多位顶尖演讲嘉宾。

    据数字发展、创新和航空航天工业部新闻处透露，KazHackStan是哈萨克斯坦和中亚地区举办的第六届网络安全会议，为期三天，会议内容将涵盖网络安全的各个领域。会议分为三个主题日：政府和企业日将讨论政策和法规，安全开发日将分享安全软件开发经验，黑客日将交流最新的黑客技术和漏洞信息。

    在会议期间，哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部将与非营利性组织“网络攻击分析和调查中心”联合举办一个面向突厥国家组织成员国嘉宾的网络安全研讨会。此外，数字发展部还计划在会议期间为国家公务员举办研讨会和讲习班。

    为期三天的会议还将举办中亚地区规模最大的黑客比赛——CyberKumbez竞赛，预计将吸引来自大型公司和政府机构的100多名黑客参赛者。竞赛将为参赛者提供IT基础设施模型，让他们模拟和抵御虚拟威胁，从而提升未来国家和社会的网络安全能力。

    【编译：阿遥】

    标签:
    阿拉木图 信息技术 中亚 突厥 科技
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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