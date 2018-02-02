更换KazSat-2号卫星的投资建议书已提交

哈通社/阿斯塔纳/2月2日 - 据国家空间通信中心副董事长包尔江•库达巴耶夫消息，计划更换KazSat-2号卫星的工作已经展开。

库达巴耶夫在空间通信中心与参议院议员会面时说道："由于KazSat-2号卫星的使用寿命目前已接近年限，因此，新的投资建议书已提交给哈萨克斯坦国防和航空航天工业部。"



据库达巴耶夫介绍，目前应尽快完成有关通过俄罗斯火箭以"一箭多星"方式发射卫星的准备工作。他表示，采用这种放射方式，将为我国节省大约2500万美金的资金。



此外，由于有俄罗斯公司参与了KazSat-2和KazSat-3卫星的设计和制造，因此卫星配套的各类地面系统均采用了大量俄罗斯标准。



"如果在用于替换KazSat-2的新卫星设计制造过程中，同其他国家企业进行合作，那么我们就需要对现有的系统，进行符合其他标准的更新。这也需要投入额外的资金支持。"他说。



KazSat-2号卫星发射于2011年。使用寿命为12.5年，即至2023年。因此，用于替换该卫星的 KazSat-2R号卫星项目，目前已着手实施。



据悉，新卫星的装配程序将在2020年启动。



【翻译：达娜 编辑：木合塔尔·木拉提】