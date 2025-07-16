Kazsat-2通信卫星运行14周年：累计飞行5115天，持续为中亚地区提供服务

“Kazsat-2”通信卫星原设计寿命为12.5年，目前运行时间已超过预期。根据2021年进行的技术审计，卫星的使用年限从2023年延长至2026年底，这一决定得益于“阿克阔勒”空间通信中心工程师团队的高效维护和精细操作。

Фото: Сара Кабикызы/Kazinform

目前，“Kazsat-2”与“Kazsat-3”共同构成的“Kazsat”空间通信与广播系统，全面覆盖哈萨克斯坦全境及中亚国家，提供可靠的通信、电视转播及互联网接入服务。当前，已有十余家区域内大型卫星通信运营商使用“Kazsat-2”的服务。

据“阿克阔勒”空间通信中心主任凯拉特·捷尔加林介绍，为确保通信卫星的持续稳定运行，地面控制中心需实时监控卫星状态、及时发出飞行指令、规避太空垃圾与失控航天器等潜在威胁，并高效应对非计划性事件。此外，科学合理地控制燃料消耗，有效延长了卫星的服役周期。

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凯拉特指出，卫星系统的稳定运行离不开对遥测数据的精准采集与分析，以及全天候的系统控制，更离不开广大工程技术人员对空间事业的专注和奉献。

据悉，哈萨克斯坦共和国空间通信中心已有20多年历史，目前成功运行由“Kazsat-2”“Kazsat-3”两颗卫星以及位于阿克莫拉州“阿克阔勒”和阿拉木图州“阔克铁列克”的地面管理站组成的通信系统，成为国家空间信息技术独立发展的关键支撑之一。

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【编译：达娜】