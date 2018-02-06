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    15:53, 06 二月 2018 | GMT +6

    韩国KBS电视台将播出关于我国花滑名将丹尼斯•谭的纪录片

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    哈通社/阿斯塔纳/2月6日 -- 索契冬奥会铜牌得主、哈萨克斯坦花样滑冰运动员丹尼斯•谭6日在个人Instagram账号上公布关于自己的传记记录片片段。

    据了解，纪录片讲述丹尼斯•谭受伤和克服伤病重回赛场的经历。

    此外，这部纪录片将于阿斯塔纳时间6日下午16时35分在韩国最大广播电视台韩国放送公社（KBS）第一频道播出。2月11日晚21时40分，KBS第二频道将重播该纪录片。

    值得一提的是，丹尼斯•谭是哈萨克斯坦首个参加国际大赛的花样滑冰选手。2014年，丹尼斯在索契冬季奥运会上摘得铜牌，为哈萨克斯坦代表团收获唯一一枚奖牌。2013年和2015年，他在花样滑冰世锦赛获得银牌。2015年，丹尼斯在四大洲花样滑冰锦标赛获得冠军，并于2017年获得阿拉木图大学生冬季奥运会金牌。

    据悉，丹尼斯在2017年的赫尔辛基世界锦标赛中获得第16名，并凭借这一成绩赢得了参加平昌奥运的"入场券"。同年8月10日，丹尼斯在韩国举行的"Ice Festa"表演中受伤，并经过一段时间恢复修养，当年10月份正式复出。

    丹尼斯•谭此前表示，他在平昌冬奥会的表演选择了哈萨克斯坦歌手迪玛希•库达伊别尔艮演唱的法语歌曲《SOS d'un terrien en détresse》作为配乐。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 冬奥会 韩国 黄金储备
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