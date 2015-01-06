Kcell 和 Activ 用户在新年夜共拨3700 万次电话

哈通社阿斯塔纳1月6日电，据Kcell公司消息，2015年新年之夜，该公司旗下的Kcell 和 Activ 运营商用户在新年头4个小时内共拨打电话3700多万次，用户通话积极性较日常平均值增长56%。其中，仅在新年头一个小时内，公司用户就拨打了1740多万次电话，较去年同期相比多20万次。

公司消息称，较往年相比，在今年的新年夜，移动互联网使用量具有明显增长。仅在新年头1个小时内，公司用户就使用了4500 GB 的移动数据流量，较去年同期增长1.7倍。而在新年头4个小时内，公司用户共使用了19500 GB 流量。

在新年夜，公司用户发送短信的频率较日常平均值多3倍。有趣的是，在新年钟声敲响之前的4个小时内，公司用户就已发送280万条祝贺短信。而在新年头1个小时内用户发送了120万条短信；新年头4个小时内共发送280万条短信。发送短信平均频率为5秒。

Kcell公司表示，为承受新年夜的通讯负荷，公司对其通讯网络进行了优化，并在全国各地安排了90名工程师值班，保障了用户通讯顺畅。（编译：吴然 审校：林海）