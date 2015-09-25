KeshYou组合变身芭比娃娃

哈通社阿斯塔纳9月25日电 据gakku.kz消息，哈萨克斯坦著名女子组合KeshYou将在自己的新作品MV中，以芭比娃娃的造型同观众见面。

虽然该组合成立已有十年，但十年间成员不断更新，目前的KeshYou组合几位成员同台演出尚不足6个月的时间。这部摇滚风格的新作《洋娃娃》，将是几位新成员的第三部作品。 "为重组的新KeshYou组合构建新形象，并不是什么难事。看着这些像洋娃娃一样可爱的姑娘，我自然而然就诞生了写一首洋娃娃主题歌曲的念头。我们想用丰富的色彩，展现出最炫美的年轻时代。" KeshYou组合经纪人巴彦•叶森塔耶娃说。 经过一番精心的打扮，出现在摄影棚中的几位组合成员，宛如真人版的芭比娃娃一般。 "小时候，我最喜欢的童话故事就是《灰姑娘》。我家里有各种《灰姑娘》的录影带，还有光盘，至今我依然喜欢在网上搜索灰姑娘的故事。我甚至能背出灰姑娘的每一句台词。" KeshYou组合成员朱莉杜兹•沃米尔哈利说。 如今不少人喜欢将LASHYN与KeshYou两个组合进行对比，这两个组合均在经纪人巴彦的旗下。对此巴彦指出，两个组合之间有着各自不同的侧重和差异。 "或许成立之初，两个组合之间有一些相似之处，但现在差别已经显现出来了，最明显的差异是人数。总之，我从来不会把她们放在一起进行比较。哦，对了，很快我们将为LASHYN组合量身打造一部新的MV作品，并在明年新年之际推出。"巴彦•叶森塔耶娃说。（编译：塔尔）