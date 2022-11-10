韩自研超音速战机KF-21二号机试飞成功

哈通社/阿斯塔纳/11月10日--据韩联社报道，韩国防卫事业厅10日表示，国产超音速战机«猎鹰»（KF-21）2号原型机当天上午首次试飞成功。

2号机于当天上午9时49分许在庆尚南道泗川空军基地起飞，飞行约35分钟后安全降落。最高飞行速度与1号原型机基本相同，时速为407公里。该机在飞行中测试了各项飞行性能，首飞获得圆满成功。

随着两架原型机试飞均获成功，今后两机将用于执行飞行测试任务。据悉，3至6号机将在完成一系列地面试验和飞行试验准备后，于年底到明年上半年依次进行试飞。

新战机项目将通过2000多次的试飞，测评各种性能，验证是否适合执行空对空作战任务，之后于2026年结束研发工作。若研发工作顺利完成，空军计划截至2032年累计部署120架KF-21，其中首批40架将于2026年至2028年、其余80架在2032年底之前入队服役。

2000年11月，时任总统金大中宣布将自主研制尖端战机，韩军于2002年决定研制赶超KF-16战机的新战机。20年之后的2021年4月，KF-21首架原型机出厂，并于今年7月19日首飞成功。

得益于KF-21研发和试飞顺利进行，韩国距离成为全球第八个超音速战机成功研制国的目标又近了一步。截至目前，成功研制超音速战机的国家和地区共有七个，包括美国、俄罗斯、中国、日本、法国、瑞典以及欧洲四国联合体（英国、德国、意大利、西班牙）