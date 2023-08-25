独特的合作：哈韩将建合资企业Kia Qazaqstan

哈通社/阿斯塔纳/8月25日 – 哈萨克斯坦政府第一副总理罗曼·斯卡利亚尔与韩国起亚公司独联体区域总裁郑相元（Sangwon Jung）举行了会晤，讨论加强哈萨克斯坦-韩国产业合作问题。

据政府新闻中心消息，会谈中，双方就建立联合生产项目及对哈萨克斯坦汽车工业工程人员开展培训等问题进行了深入交流讨论。

罗曼·斯卡利亚尔在会晤中强调指出：

- 哈萨克斯坦与韩国——是相互关系高速发展的国家。对于哈萨克斯坦的所有汽车生产商而言，关注国际知名品牌是一件重要的大事。在当下，这也是国家工业化发展战略的重要组成部分。

会晤期间，双方共同签署了在哈萨克斯坦建立联合合资企业——Kia Qazaqstan的组建协议。

根据该协议，起亚汽车公司将在库斯塔奈州投资兴建大型汽车制造基地。这将为哈萨克斯坦形成汽车工业本地中心并以新的形式培训技术专家创造条件。

相关项目的投资额将达到900亿坚戈。

韩国起亚公司独联体区域总裁郑相元说：

- 在哈萨克斯坦建立起亚汽车制造厂的决定，得到了共和国总统和政府的高度关注和支持。起亚公司方面将在这一项目上倾注全力，并且计划在今年10月启动项目的一期建设工程。我想强调指出的是，起亚还未曾在全球的其他任何地区，有过能够于此相媲美的合作项目。

根据计划，在哈投资建立的起亚汽车制造厂预计将在2025年实现全面投产。工厂作业面积将达到8.5万平方米，提供1500个长期工作岗位。

值得一提的是，工厂的建设方案，是在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫今年一月份对位于库斯塔奈州的起亚（Kia）汽车小规模网络化生产项目(CKD)进行视察时首次提出的。该产业合作项目已成为哈韩双边经济合作的鲜明典范。

截至去年年底，哈萨克斯坦和韩国之间的贸易额已经超过了60亿美元，韩国对哈萨克斯坦的直接投资额达到15亿美元，这是两国双边经济关系史上的最高纪录。

【编译：木合塔尔·木拉提】