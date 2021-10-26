阿斯塔纳国际交易所与KIMEP大学签署合作备忘录

哈通社/阿拉木图/10月26日 – 2021年10月26日，KIMEP大学与阿斯塔纳国际交易所（AIX）举行谅解备忘录（MoU）签署仪式。

在签署仪式之后，AIX首席执行官雷纳特•贝克图洛夫就阿斯塔纳国际交易所及Tabys移动应用程序向KIMEP大学师生进行演讲。

KIMEP大学与阿斯塔纳国际交易所本次合作协议旨在加强哈萨克斯坦和中亚地区的经济发展，主要内容包括以下方面：

1. “一带一路”框架下的投融资研究：主要在绿色与可持续金融及资本市场领域；

2. 联合推广绿色债券及人民币计价绿色债券在AIX及AIX一带一路板挂牌上市；

3. 联合促进资本市场教育和实习机会，以提升区域金融知识水平。

4. 联合开发智库，以促进资本市场投融资解决方案和散户投资市场解决方案-Tabys。

阿斯塔纳国际交易所（AIX）成立于2017年，其股东包括阿斯塔纳国际金融中心、上海证券交易所（Shanghai Stock Exchange）、丝路基金（Silk Road Fund）、高盛集团（Goldman Sachs）和纳斯达克（NASDAQ），其中纳斯达克向阿斯塔纳国际交易所提供其交易系统。

KIMEP大学是一所中亚范围内领先的，具有北美教育体系的哈萨克斯坦高等学术机构，其前身为哈萨克斯坦管理、经济与战略研究院（“KIMEP”即为此名称的首字母缩写）。KIMEP大学的课程基于国际标准，使用全英文授课，各专业均具备国家及国际级认证。