KITF-2018国际旅游展在阿拉木图开幕

哈通社/阿斯塔纳/4月18日-一年一度的KITF-2018国际旅游展于4月18日在阿拉木图开幕。该商业平台将介绍旅游行业新趋势，以及各种旅游方案等。

此次KITF-2018展包括国际国内旅游、医疗旅游、商务旅游以及"国外房地产"等新领域，这将为房地产市场参与者和旅游业代表开创新机遇。



据悉，从展会开幕之日起，即4月18-20日期间将举办各种由关于旅游的专题介绍会。例如，为寻找可靠的合作伙伴并在该行业细分市场打下坚实基础，俄罗斯和独联体医疗旅游机构协会将就信息技术解决方案开展培训研讨会。而哈萨克斯坦旅游协会将开展"生态旅游--行业趋势"以及"如何开办酒店"等专题介绍。



此外，4月20日，将首次在该展会框架下举办阿拉木图旅游节（Almaty Travel Fest）论坛。该论坛为游客、摄影师、博主、记者和其他旅行商业代表提供了平台。



据了解，来自中国、德国、希腊、西班牙、马来西亚、韩国、日本、俄罗斯等29个国家的代表出席此次展会。



值得一提的是，每年一度的KITF-2018国际旅游展由ITECA国际展览公司组织举办。而展会合作伙伴为科妮莉亚高尔夫度假Spa连锁酒店。



























































【编译：达娜】