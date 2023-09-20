黑山总统：哈萨克斯坦游客来的越多越好

会谈期间，国家元首强调指出，哈萨克斯坦视黑山为哈国在东南欧区域重要的合作伙伴。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，哈萨克斯坦正计划明年在黑山首都波德戈里察设立领事馆。他相信，这将极大的促进两国之间的经济和民间交流。

- 随着阿斯塔纳与波德戈里察的直航航线的开通，我们两国正在拉近彼此之间的关系。每年有超过4万人通过免签机制相互往来。哈萨克斯坦国民为度假而飞往波德戈里察。当然，这有利于我们两国之间人文交流和经济合作的发展。我们正在计划在波德戈里察开设哈萨克斯坦领事馆。随着上述领域合作的发展，特别是经济合作的成果不断增加，我们还有可能进一步设立大使馆。- 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫说。

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雅科夫·米拉托维奇强调指出，黑山与哈萨克斯坦双边关系的发展非常迅速。

黑山总统表达了进一步推动两国全面合作发展的意愿。

- 总统先生，我对此次会晤感到非常高兴。正如您所知，我们一向高度评价哈萨克斯坦与黑山之间的友好关系。我国政府总理此次也和我一起前来出席了此次会晤，他一直非常关注使黑山能够对哈萨克斯坦游客变得更有吸引力的工作。我们非常高兴的看到两国之间直航航线的建立。对我们而言，哈萨克斯坦游客来的越多越好。- 雅科夫·米拉托维奇。

两国总统还就共同关心的国际热点议题，以及两国在联合国框架下的相互关系等进行了讨论。

会谈最后，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与雅科夫·米拉托维奇相互邀请对方在合适的时候访问各自的国家。

【编译：木合塔尔·木拉提】