尼斯·哈特：“未来运动会-2026”将采用全新高水平技术

Phygital International公司首席执行官尼斯·哈特14日在阿斯塔纳召开的新闻发布会上就该运动会的具体细节进行了介绍。

- 我们从众多国家中精心挑选，最终选定了合适的城市举办2026年未来运动会。经过巨大的努力，最终哈萨克斯坦赢得了主办权。我谨代表Phygital International，感谢哈萨克斯坦总统和旅游与体育部给予我们举办此次赛事的机会。这是一个将实体体育与数字体育相结合，创造全新体验的方向。我们将传统体育与电子游戏相结合，让参与者在现实生活和虚拟世界中都能获得体验。2026年的“未来运动会”将吸引全世界的关注。我们将团结所有世界组织。运动会将采用其他任何赛事都未曾见过的尖端技术。我们可以在比赛期间直接监测运动员的心跳。我们在组织过程中使用的工具是无与伦比的。届时您将亲眼见证这一切。-他说。

哈萨克斯坦旅游和体育部副部长赛力克·加拉斯巴耶夫表示，运动会期间将吸引来自全球各地的游客。

- 比赛将于7月18日至8月1日举行，为期两周，涵盖13个项目。参赛选手将以实战形式参与以下项目的角逐：足球、格斗、篮球、舞蹈、曲棍球、射击、格斗、MOB 1、MOB 2和无人机竞速。所有比赛项目均按类别划分：体育、科技、格斗。大量外国游客前来观赛将有助于吸引外国投资者和赞助商。观众将购买门票观看比赛。我们希望能吸引更多游客前来观看比赛，但目前尚不清楚门票价格（坚戈）是多少。目前，相关部门正在有序开展筹备工作。-副部长说。

据哈萨克斯坦体育投资公司总裁阿力别克·哈森诺夫介绍，比赛奖金总额达1000万美元。

- 这项国际赛事的总奖金为1000万美元，分为13个比赛项目。有些项目的奖金很高，有些则较低。获奖者的奖金由赞助商支付。我们目前正在加紧招募赞助商。目前，已有公司表示有兴趣并计划参赛。我想借此机会宣布，我们正在寻找可靠的合作伙伴来举办“未来运动会 - 2026”。这项赛事的潜力非常巨大。-他说。

【编译：小穆】