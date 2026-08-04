“未来运动会—2026”《Dota 2》四强诞生 半决赛对阵正式出炉

（哈萨克国际通讯社讯） 正在阿斯塔纳举行的“未来运动会—2026”《Dota 2》项目8月3日结束四分之一决赛争夺。经过四场激烈较量，PlayTime、Team Resilience、Yakult Brothers和Rune Eaters成功晋级四强，向冠军发起最后冲击。

经过此前三天的小组赛和淘汰赛角逐，八支晋级队伍迎来开赛以来最严峻的考验。四场三局两胜制（BO3）四分之一决赛竞争激烈，多场比赛上演逆转好戏。

PlayTime逆转GLYPH 首支晋级四强

PlayTime与GLYPH鏖战三局，最终以2:1获胜，率先锁定半决赛席位。

首局比赛，PlayTime从开局便掌控节奏，顺利取得领先。第二局，GLYPH在前期落后的情况下完成逆转，将总比分扳平。决胜局中，PlayTime重新掌握主动权，并最终锁定胜局。

决胜局中，PlayTime选手赫克托尔·“Wits”·马克西莫·奥罗斯科·阿尔萨（Hector "Wits" Maximo Orozco Alza）和阿努查·“Jabz”·吉拉翁（Anucha "Jabz" Jirawong）各取得11次击杀。

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赛后，Jabz表示：

第二局因为一次禁用（Ban）失误，比赛变得更加困难，因此我们在决胜局进行了调整。我为能够进入半决赛感到非常自豪，因为以我们的训练时间来说，赛前并没有预料到能走到这一步。

Team Resilience完成逆转 淘汰Xtreme Gaming

另一场比赛中，Xtreme Gaming先下一城，但Team Resilience随后连胜两局，以2:1完成逆转晋级。

决胜局前期双方比分始终胶着，随后Team Resilience逐渐掌控比赛节奏。

队员杨绍瀚（Shaohan "YSR-04E" Yang）交出12次击杀、12次助攻、3次阵亡的数据；徐子良（Ziliang "echozz" Xu）则完成7次击杀、18次助攻且零阵亡的精彩表现，帮助球队锁定胜利。

杨绍瀚赛后表示：

赢下比赛的感觉非常棒。首局失利后，我们确实有些紧张，但大家始终保持专注，最终完成了逆转。

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Yakult Brothers连扳两局 晋级半决赛

Yakult Brothers同样以2:1逆转战胜VICI GAMING。

首局失利后，Yakult Brothers迅速调整状态。第二局中，楼振（Lou "Lou" Zhen）贡献12次击杀、0次阵亡、13次助攻，Emo同样取得12次击杀、0次阵亡和12次助攻，帮助球队将比分扳平。

决胜局中，Yakult Brothers延续优势，自始至终掌控比赛节奏，成功挺进半决赛。

赛后，胡良智（Hu "kaka" Liangzhi）表示：

很高兴赢下这场比赛。输掉第一局后，我们进行了充分沟通，战术调整取得了效果。接下来，我们会全力备战半决赛。

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Rune Eaters逆转LGD.Pinghu 晋级四强

最后一场四分之一决赛中，东道主战队Rune Eaters以2:1逆转战胜LGD.Pinghu。

LGD.Pinghu率先拿下首局，但Rune Eaters随后稳住阵脚，在第二局险胜，将比赛拖入决胜局。

第三局中，Rune Eaters全面掌控比赛，完成逆转，成功晋级半决赛。

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半决赛对阵出炉

根据赛程安排，《Dota 2》项目半决赛将于8月4日在扎克瑟雷克·乌什肯皮罗夫武术宫继续进行。

半决赛对阵如下：

PlayTime vs Team Resilience

Yakult Brothers vs Rune Eaters

与此同时，GLYPH、Xtreme Gaming、VICI GAMING和LGD.Pinghu结束了本届“未来运动会—2026”征程。

《Dota 2》项目冠军归属将在接下来的半决赛和决赛中揭晓。