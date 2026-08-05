“未来运动会—2026”多项目全面展开 数字竞技与传统体育同场碰撞

（哈萨克国际通讯社讯）“未来运动会—2026”各项赛事8月4日在阿斯塔纳全面展开。《Dota 2》项目决出两支争冠队伍，融合射击、移动端《决胜巅峰》和融合足球相继迎来首个比赛日。来自世界各地的参赛队伍在虚拟赛场与现实竞技空间之间切换，为观众呈现出数字技术与传统体育深度结合的独特魅力。

《Dota 2》决赛阵容出炉

由CenterCredit冠名支持的MOBA PC《Dota 2》项目半决赛8月4日在扎克斯勒克·乌什肯皮罗夫武术宫举行。PlayTime和Yakult Brothers分别战胜各自对手，成功晋级决赛。

首场半决赛中，PlayTime以2:0击败Team Resilience。首局比赛前30多分钟局势相对胶着，此后PlayTime逐步掌握主动，并将优势转化为胜势。赫克托尔·“Wits”·马克西莫·奥罗斯科·阿尔萨取得13次击杀、1次阵亡和6次助攻。

第二局比赛的大部分时间里，Team Resilience处于领先位置，一度有望将总比分扳平。但PlayTime在比赛进行至约40分钟时完成反击，并在收官阶段占据绝对优势。阿贝德·阿泽尔·尤索普以18次击杀、1次阵亡和8次助攻的表现，帮助队伍锁定决赛席位。

Wits赛后表示，Team Resilience是一支实力强劲的对手，尤其是首局比赛很难结束。PlayTime始终保持冷静，通过持续沟通把握合适的交战时机，并将在决赛中全力争夺冠军。

Фото: Games of the Future

另一场半决赛中，Yakult Brothers以2:1战胜哈萨克斯坦本土队伍Rune Eaters。

Yakult Brothers在首局开赛后迅速建立优势，并将领先保持至比赛结束。周奕（Emo）取得19次击杀、4次阵亡和11次助攻。

Rune Eaters在第二局强势回应，从开局阶段便掌控比赛节奏，最终将大比分扳为1:1。达尼亚尔·阿利拜（xsvampire）取得10次击杀、零阵亡和9次助攻，帮助主场队伍将半决赛拖入决胜局。

决胜局中，Yakult Brothers再次打出极具统治力的表现，成功晋级决赛。周奕取得17次击杀、2次阵亡和13次助攻，成为队伍获胜的重要功臣。

周奕赛后表示，能够进入决赛令全队深感欣慰。面对PlayTime，队伍将保持正常的比赛方式，希望双方都能在决赛中展现出最佳水平。

Фото: Games of the Future

《Dota 2》季军争夺战于8月5日13时举行，由Team Resilience对阵Rune Eaters。PlayTime与Yakult Brothers之间的冠军争夺战于当日17时开始。

融合射击赛场上演数字与体能双重较量

由Yandex Go冠名支持的融合射击CS2项目8月4日在阿斯塔纳Beeline Arena开赛。8支队伍参加了首轮4场小组赛。

该项目由《反恐精英2》（CS2）数字竞技和激光对抗两个阶段组成。参赛队伍不仅需要具备精准的操作和战术能力，还必须将团队配合与快速决策延伸至现实赛场。

Фото: Games of the Future

主场作战的Team KZ以3:0击败Mirage Team。数字赛第一张地图Mirage中，Team KZ以13:0取得压倒性胜利；随后又在Nuke地图以13:1获胜。进入激光对抗阶段后，Team KZ继续保持优势，以6:0横扫对手。

Team KZ队员鲁斯兰·博尔日科夫表示，从CS2切换到激光对抗并不困难，两者在战术思维、移动方式和团队协作方面具有较高相似性。

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Liga Pro Team在先失一局的情况下，以2:1逆转Klan Pedrajas。Klan Pedrajas在Inferno地图以13:9获胜。第二张地图Dust2中，Liga Pro Team一度以11:3领先，但对手顽强地将比分追至12:12。加时赛中，Liga Pro Team以16:13取胜，并在激光对抗阶段以6:1完成逆转。

NOVAQ同样以2:1战胜Eternal Fire。Eternal Fire首先在Ancient地图以13:8获胜。NOVAQ随后在Dust2地图经历加时，以16:14扳回一局，并在激光对抗阶段以6:1锁定胜利。

Minsk House则以3:0击败Team Hybrids，在Nuke和Ancient两张地图上均以13:1获胜，并在激光对抗阶段以6:1结束比赛，暂居B组首位。

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小组赛8月5日继续进行。A组排名前两位的Team KZ和Liga Pro Team直接交锋，NOVAQ则将在B组迎战Minsk House。每个小组仅有两支队伍能够晋级淘汰赛，因此后续比赛结果将直接影响出线形势。

移动端《决胜巅峰》16支队伍展开角逐

由Freedom冠名支持的MOBA Mobile《决胜巅峰》（Mobile Legends: Bang Bang，MLBB）项目8月4日在阿斯塔纳The Hood场馆开赛。16支世界顶尖俱乐部将在6个比赛日内争夺总额90万美元奖金。

在比赛开始前，Team Spirit因技术原因无法参赛，Team Falcons被判获胜。

Фото: Games of the Future

Bigetron by Vitality以2:1战胜Team Vamos。Team Vamos先下一城，但Bigetron by Vitality随后连扳两局，在仅用18分多钟结束的决胜局中锁定胜利。埃曼·桑科（Emann）在第三局取得11次击杀和3次助攻，当选本局最佳选手。

DIAN FENG YAO GUAI以2:1击败ENTITY7。双方在前两局各取一胜，DIAN FENG YAO GUAI凭借更稳定的团战和目标控制赢下决胜局。

FUT Esports以2:0战胜Bushido Wildcats，两局比赛均较早建立优势，并将比赛节奏牢牢掌握在自己手中。

Selangor Red Giants以2:0战胜Aurora Gaming。首局比赛不到13分钟便结束，第二局虽然遭遇对手顽强抵抗，但Selangor Red Giants依靠中路关键团战赢得系列赛。

Фото: Games of the Future

ONIC以2:0击败PRO ESPORTS。ONIC在首局比赛不到11分钟便摧毁对方基地，第二局继续凭借阵容选择、目标控制和持续压制取得胜利。

哈萨克斯坦队伍Rune Eaters则以2:0战胜The MongolZ。Rune Eaters在首局创造单场31次击杀的赛事新高，第二局仅用11分钟结束战斗，并再次取得24次击杀。

Geekay Esports以2:0击败ALPHA7。ALPHA7虽然在两局比赛开局阶段都展现出进攻意图，但Geekay Esports依靠更为稳定的团队配合掌控局势。

Фото: Kazinform

8月5日，MLBB小组赛继续进行胜者组和败者组较量。Team Falcons对阵DIAN FENG YAO GUAI，Bigetron by Vitality迎战FUT Esports，Rune Eaters对阵Selangor Red Giants，ONIC迎战Geekay Esports。上述比赛的4支获胜队伍将直接晋级四分之一决赛。

与此同时，Team Spirit对阵ENTITY7，Team Vamos迎战Bushido Wildcats，Aurora Gaming对阵The MongolZ，PRO ESPORTS迎战ALPHA7。败者组获胜队伍将进入出线决胜轮，失利队伍则结束本届赛事征程。

融合足球首日多场比赛战至点球阶段

由Samruk-Kazyna冠名支持的融合足球UFL项目8月4日在阿斯塔纳Qazaqstan体育中心拉开帷幕。16支俱乐部开始争夺世界冠军以及总额62.5万美元的奖金。

融合足球比赛由UFL数字足球和现实场地足球两个阶段组成，两个阶段的进球数相加后决定最终胜负。如总比分相同，则通过点球大战分出胜负。

Фото: Games of the Future

揭幕战中，NS Team通过点球大战以总比分3:1击败UEL Team。UEL Team在数字阶段以1:0获胜，NS Team则在现实场地阶段以1:0扳平总比分。点球大战中，NS Team以2:0胜出。

Club Holcattes以4:3险胜FC 10。Club Holcattes在数字阶段以2:1领先，现实场地阶段双方战成2:2，数字阶段建立的一球优势最终成为决定比赛结果的关键。

FC OLYMPIC PHYGITAL以5:3战胜Noname Club。FC OLYMPIC PHYGITAL在数字阶段先失一球后连进两球，以2:1进入现实场地阶段，并最终以总比分5:3取胜。

Фото: Games of the Future

夺冠热门ORLANDO PIRATES FIVES以6:2击败Tamo Junto。前者在数字阶段以3:0建立优势，随后又在现实场地阶段以3:2获胜。

卫冕冠军Quetzales-Armadillos以3:1战胜KMF Titograd。Quetzales-Armadillos在数字阶段以1:0领先，现实场地阶段又以2:1取胜，迈出卫冕征程的第一步。

FFK “ROTOR CISS”以3:0战胜The Vicious。双方在数字阶段互交白卷，但FFK “ROTOR CISS”在现实比赛下半场连进3球，取得开门红。

Фото: Games of the Future

哈萨克斯坦本土队伍ACF x Allur以3:0击败巴西俱乐部Oeste SP。ACF x Allur在数字阶段以1:0获胜，现实场地阶段又攻入两球。比赛最后阶段，ACF x Allur门将努拉勒姆·拜杜拉（Panther）从本方球门附近直接起脚破门，为球队锁定胜局。

当天最后一场比赛中，Penarol以3:2战胜上届赛事亚军LOS TRONCOS FC。数字阶段双方战成1:1，Penarol在现实场地阶段以2:1获胜。

融合足球小组赛8月5日继续进行，首场比赛于11时开始，由UEL Team对阵FC 10。

赛事收看方式

“未来运动会—2026”由萨穆鲁克-卡泽纳基金（Samruk-Kazyna）提供冠名支持。赛事通过融合数字竞技和传统体育形式，考验参赛者在虚拟环境中的操作能力、现实赛场上的身体素质以及团队协作水平。

赛事可通过Phygital+平台观看直播、回放和幕后内容。此外，Fox Sports Mexico、StarTimes、BIGG TV、ESR TV、Play TV、Unbeaten以及哈萨克斯坦QazSport等国际媒体合作伙伴也对赛事进行转播。