“未来运动会—2026”进入冲冠阶段 数字舞蹈率先决出冠军

（哈萨克国际通讯社讯）8月7日，正在阿斯塔纳举行的“未来运动会—2026”进入淘汰赛关键阶段。随着数字足球、《Mobile Legends: Bang Bang》（MLBB）和数字射击等项目完成关键轮次，多项赛事的四强及决赛阵容陆续产生。数字舞蹈项目则率先决出冠军，数字格斗也完成赛前称重，将于8月8日正式开赛。

经过连续数日的争夺，“未来运动会—2026”赛事重心正由晋级之争转向冠军争夺。

MLBB四强产生

《Mobile Legends: Bang Bang》（MLBB）项目8月7日进行了四场四分之一决赛。

首场比赛中，Selangor Red Giants以2:0战胜FUT Esports，成为首支晋级四强的队伍。首局FUT Esports一度占据主动，但Selangor Red Giants通过关键团战逐渐扭转局势。第二局比赛中，Selangor Red Giants进一步扩大优势，仅用约10分钟便结束比赛。

随后，ONIC以2:0击败DIAN FENG YAO GUAI（DFYG）。ONIC在首局率先掌握比赛节奏，Kairi贡献4次击杀、9次助攻且仅阵亡1次。第二局DFYG前期占据优势，但ONIC凭借对地图资源的控制完成逆转，最终直落两局晋级。

Team Falcons与Aurora Gaming的比赛则成为当天最激烈的较量之一。Aurora Gaming先下一城，Team Falcons随后用时约10分钟扳回一局。决胜局双方鏖战超过20分钟，成为本届“未来运动会”MLBB项目截至目前用时最长的一场比赛。最终，Aurora Gaming通过后期关键团战锁定胜局，以2:1晋级。

最后一场四分之一决赛中，Bigetron by Vitality在先失一局的情况下连扳两局，以2:1淘汰PRO ESPORTS。决胜局中，Manuel “Nnael” Simbolon贡献7次击杀和7次助攻，并保持零阵亡。

至此，Selangor Red Giants、ONIC、Aurora Gaming和Bigetron by Vitality进入MLBB四强。

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Team KZ闯入数字射击决赛

数字射击CS2项目当天在Beeline Arena展开半决赛争夺。

东道主Team KZ迎战卫冕冠军NOVAQ。比赛采用数字赛场与现实激光对抗相结合的赛制。

首张CS2地图Dust2中，Team KZ以13:4取得胜利。随后进入激光枪现实对抗阶段，NOVAQ以6:0扳平大比分，双方因此需要通过第三张CS2地图Nuke决定胜负。

Nuke地图中，NOVAQ开局取得2:0领先，但Team KZ随后完成反超。16个回合结束后，Team KZ以9:7领先，并最终以13:9拿下比赛，从而以总比分2:1击败卫冕冠军，成功晋级决赛。

Team KZ选手Ruslan Borzhikov赛后表示，队伍已经完成进入决赛的最低目标，目前所有注意力都已转向冠军争夺战。

另一场半决赛中，Liga Pro Team以2:0击败Minsk House。

在Nuke地图上，Liga Pro Team开局便建立6:0的领先优势，并最终以13:4获胜。进入激光枪比赛后，Minsk House虽然先下一局，但Liga Pro Team随后连赢6局，以6:1结束现实阶段较量，获得另一张决赛入场券。

因此，本届数字射击项目冠军将在Team KZ与Liga Pro Team之间产生。NOVAQ和Minsk House则将争夺第三名。

决赛将于8月8日举行。

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数字足球东道主队伍全部止步八强

数字足球UFL项目同样在8月7日完成四分之一决赛。

卫冕冠军Quetzales-Armadillos率先对阵哈萨克斯坦本土队伍UEL Team。数字阶段双方0:0战平，现实足球阶段则以1:1结束，比赛进入点球大战。UEL Team两次罚失点球，Quetzales-Armadillos最终通过点球大战胜出，总比分3:1晋级。

Penarol与Club Holcattes的比赛同样通过点球大战分出胜负。

Penarol在数字阶段以2:0领先，但Club Holcattes在现实足球阶段连入两球，将总比分扳平。点球大战前三轮双方仍未分出高下，进入突然死亡阶段后，Club Holcattes把握住机会，最终以总比分5:4晋级四强。

另一支东道主队伍ACF x Allur则以1:6不敌NS Team。

ACF x Allur此前曾夺得Phygital Contenders Astana 2026冠军，但在本场比赛中开局便陷入被动。NS Team在数字阶段取得2:0领先，并在现实阶段继续扩大优势，最终淘汰东道主队伍。

随着UEL Team和ACF x Allur双双出局，阿斯塔纳本土队伍已全部无缘数字足球冠军。

最后一场四分之一决赛中，FC OLYMPIC PHYGITAL以2:1击败FFK “ROTOR CISS GROUP”，锁定最后一个四强席位。

至此，Quetzales-Armadillos、Club Holcattes、NS Team和FC OLYMPIC PHYGITAL晋级数字足球半决赛。

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弗兰科·维塔利夺得数字舞蹈冠军

数字舞蹈（Phygital Dancing）项目当天率先产生本届赛事冠军。

25岁的弗兰科·维塔利（Franco Vitali）经过两天比赛，从16名《Just Dance》顶尖选手中脱颖而出。

维塔利连续通过5轮对决进入决赛，并在冠军争夺战中以2:1击败首次参加大型《Just Dance》赛事的法国选手Lina，夺得“未来运动会—2026”数字舞蹈项目冠军。

维塔利赛后表示，自己从9岁开始接触《Just Dance》，自2016年起参加各类比赛，而此次是他赢得的首个大型赛事冠军。

Lina则成为本届赛事的一大亮点。她此前虽然拥有舞蹈经验，但直到一个多月前才开始系统学习《Just Dance》的控制器计分技巧，此次首次参加大型赛事便一路闯入决赛，最终获得亚军。

季军争夺战中，塞尔吉奥·迈塔（Sergio Mayta）以2:0战胜上届“未来运动会”冠军伊万·弗拉索夫（Ivan Vlasov），获得第三名。

三届《Just Dance》世界杯冠军乌穆特詹·图通朱（Umutcan Tutuncu）则在决胜轮中不敌Lina，无缘后续比赛。

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数字格斗完成称重 8月8日正式开赛

数字格斗（Phygital Fighting）项目也于7日晚完成赛前称重。

八支参赛俱乐部中有七支顺利达到规定体重。SWORD选手Ricardo Chavez未能通过称重，因此被处以4分处罚。

本届赛事共有卫冕冠军Kuznya、东道主Future Nomads，以及Archangel Michael、RCC、Cagewinner Phygital Fighting、Nefor MMA、Soldiers of Fortune和SWORD八支队伍参加。

数字格斗采用“数字游戏+现实搏击”的组合赛制。每场比赛首先在格斗游戏《FATAL FURY: City of the Wolves》中展开数字阶段较量，随后选手进入真实格斗场地继续比赛。

这意味着参赛者不仅需要具备电子游戏操作能力和战术意识，还要拥有现实格斗能力，两个阶段的综合表现将决定最终胜负。

数字格斗比赛将于8月8日当地时间16时正式开始。

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多项目8月8日冲击冠军

经过7日的淘汰赛争夺，“未来运动会—2026”多个项目已经进入最后阶段。

数字射击项目中，东道主Team KZ将与Liga Pro Team争夺冠军；NOVAQ与Minsk House进行季军战。MLBB和数字足球则已产生四强队伍，接下来将继续进行半决赛。

与此同时，数字格斗将正式拉开战幕。

随着卫冕冠军陆续遭遇挑战、本土队伍冲击决赛以及多个项目进入最后争夺阶段，阿斯塔纳“未来运动会—2026”的冠军版图正在逐步揭晓。