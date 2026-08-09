“未来运动会—2026”进入收官阶段 多项赛事冠军争夺战打响

（哈萨克国际通讯社讯） 8月8日，正在阿斯塔纳举行的“未来运动会—2026”（Games of the Future 2026）进入收官阶段。当天，数字格斗（Phygital Fighting）和数字射击（Phygital Shooter CS2）决出冠军，数字足球（Phygital Football）和《Mobile Legends: Bang Bang》（MLBB）则结束半决赛，冠军争夺战阵容全部揭晓。

随着赛事进入最后一个比赛日，各项目冠军归属也逐渐明朗。东道主队伍Team KZ夺得数字射击冠军，Archangel Michael问鼎数字格斗；数字足球卫冕冠军Quetzales-Armadillos继续保留卫冕希望，MLBB项目则将迎来ONIC与Bigetron by Vitality的巅峰对决。

数字格斗落幕 Archangel Michael强势夺冠

数字格斗8日率先决出冠军。

Archangel Michael当天三场比赛全部获胜，无论是在《FATAL FURY: City of the Wolves》数字阶段，还是综合格斗（MMA）实体赛阶段均占据明显优势，最终以39分排名第一，夺得本届赛事冠军，并获得10万美元冠军奖金。

Фото: gofuture.games

NEFOR TEAM以34分获得亚军，RCC凭借最后一场比赛的胜利，以28分获得季军，仅领先卫冕冠军Kuznya 1分。

比赛中，保持职业MMA 13战全胜纪录的哈利姆·纳兹鲁洛耶夫（Khalim Nazruloev）成为当天最受关注的选手之一。他先在数字比赛中以6:2领先，随后在实体格斗中TKO击败东道主Future Nomads选手努尔吉格特·拜门（Nurzhigit Baimen），帮助Archangel Michael锁定胜局。

Team KZ夺得数字射击冠军

数字射击冠军同样于8日产生。东道主Team KZ在决赛中迎战Liga Pro Team。

双方首先进行《Counter-Strike 2》数字比赛，Team KZ率先取得领先；随后Liga Pro Team凭借激光枪（Laser Tag）比赛扳平总比分，比赛进入最终决胜地图。

最终，Team KZ在最后一张CS2地图中险胜对手，以2:1战胜Liga Pro Team，成功夺得冠军，并赢得5万美元奖金。

季军争夺战中，Minsk House以2:0击败卫冕冠军NOVAQ，获得第三名。

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MLBB决赛对阵揭晓 ONIC与Bigetron会师

MLBB项目8日进行了半决赛。

首场比赛中，ONIC延续本届赛事的强势表现，以2:0击败Selangor Red Giants，连续保持全胜战绩晋级决赛。队员Kairi Rayosdelsol第二局贡献15次击杀、4次助攻且零阵亡，表现抢眼。

另一场半决赛，Bigetron by Vitality与Aurora Gaming激战三局。Aurora先下一城，但Bigetron随后连扳两局，以2:1完成逆转，获得最后一个决赛席位。

根据赛程，8月9日ONIC将与Bigetron by Vitality争夺冠军，Aurora Gaming与Selangor Red Giants将进行季军争夺战。

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数字足球决赛阵容产生

数字足球8日结束半决赛。

卫冕冠军Quetzales-Armadillos以2:0战胜Club Holcattes，连续第二年晋级决赛。

另一场比赛中，NS Team与FC OLYMPIC PHYGITAL战成2:2平，最终NS Team通过点球大战5:4险胜，历史上首次闯入决赛。

9日，Quetzales-Armadillos将与NS Team争夺本届赛事冠军；Club Holcattes与FC OLYMPIC PHYGITAL将争夺季军。

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最后一个比赛日将决出全部冠军

根据赛程，8月9日将迎来本届“未来运动会—2026”最后一个比赛日。

MLBB项目将决出冠军和季军；数字足球也将进行冠军战和季军战。至此，本届未来运动会所有项目将全部完成角逐，各项冠军最终揭晓。