“未来运动会—2026”《绝地求生》比赛在阿斯塔纳落幕 中国队夺冠

比赛历时3天，共有16支世界顶级战队争夺总额100万美元的奖金。最终，17 Gaming以131分夺冠，GAM The Expendables以120分获得亚军，Team Vitality以106分位列第三，DIGA Esports积59分排名第14位。

根据奖金分配方案，冠军获得30万美元奖金，亚军和季军分别获得12万美元和10万美元。DIGA Esports获得1.5万美元奖金。

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

赛后，17 Gaming队员表示，PUBG电竞赛事的发展前景广阔，赛事数量不断增加，希望未来能够再次来到阿斯塔纳，为支持他们的粉丝再夺冠军。他们还表示，对阿斯塔纳留下了良好印象，“这里天气很热，但食物非常美味”。

Team Vitality选手阿尔乔姆·巴斯卡科夫表示，比赛最后一天是全队面临挑战最大的一天，但队伍始终坚持自己的战术风格，通过团队沟通和稳定发挥最终跻身前三。

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对于首次参加这一国际顶级赛事的哈萨克斯坦战队DIGA Esports而言，本次比赛同样收获颇丰。其中，第八场比赛夺冠成为全队最精彩的时刻之一，现场观众报以热烈掌声。

DIGA Esports选手桑扎尔·卡利耶夫表示，本届赛事汇聚了15支世界顶级战队，比赛难度很大，但能够与世界冠军同场竞技本身就是宝贵经历。他说，队伍能够感受到现场观众的热情支持，这也成为比赛中的重要动力。

他还表示，队伍在比赛过程中逐渐适应了高水平对抗节奏，第一天主要是适应比赛环境，第二天状态有所提升，第三天发挥更加稳定。对于首次参加如此高水平赛事的队伍来说，获得第14名是一个值得肯定的成绩。

“未来运动会—2026”于7月29日至8月9日在阿斯塔纳举行，共设8个比赛项目，总奖金为465万美元。