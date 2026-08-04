“未来运动会—2026”赛事观看量突破8500万次

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦旅游和体育部新闻处消息，正在阿斯塔纳举行的国际综合性体育赛事“未来运动会—2026”观众关注度接近创下赛事历史最高纪录。

赛事开赛仅4天，各平台赛事直播观看量已突破8500万次。按照目前增长趋势，赛事结束时总观看量有望达到4.3亿至4.9亿次。

今年赛事国际媒体合作网络进一步扩大，媒体合作伙伴数量由上届的27家增至54家，赛事直播主播（Streamer）数量由58人增至120人，赛事直播覆盖16种以上语言。

赛事内容通过中国、独联体国家、拉丁美洲、印度等国家和地区的主流电视及数字平台传播，主要合作平台包括HUYA、BIGG TV、Play TV、XP Esports、VK、bilibili、Rutube和Douyu等。

数字平台继续成为赛事传播的重要渠道。数据显示，上届赛事约82%的观看量来自流媒体平台，今年这一比例仍在持续增长，反映出体娱赛事在年轻群体和科技受众中的吸引力不断提升。

随着赛事进入收官阶段，观众规模预计将进一步增长。其中，8月5日将举行《Dota 2》总决赛，8月8日至9日还将进行《Counter-Strike 2》《Mobile Legends: Bang Bang》以及体娱足球等项目决赛。分析人士认为，这些比赛将成为推动赛事观看量增长的主要动力。

“未来运动会”是一项融合传统体育与数字技术的国际综合性体育赛事。本届赛事于7月29日至8月9日在阿斯塔纳举行。