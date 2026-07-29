未来运动会今日开幕 托卡耶夫总统等多国元首将出席开幕式

据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将在开幕式上发表讲话，乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫和塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙等多国领导人将受邀出席活动。

本届赛事将持续至8月9日，共有来自34个国家的约800名运动员参赛。这也是哈萨克斯坦首次举办“未来运动会”。

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虚拟竞技与传统体育相结合

“未来运动会”是一项融合电子竞技、传统体育和现代科技的新型国际综合赛事。比赛采用俱乐部赛制，参赛者不以国家队形式出战，同一支队伍可由来自不同国家的运动员组成。

在体能与数字竞技相结合的“数实融合”项目中，运动员首先在虚拟空间展开较量，随后转入现实体育场地继续比赛，最终成绩将综合两个阶段的表现确定。

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Phygital International首席执行官丹·默克利表示，哈萨克斯坦正在积极投资创新、科技、青年发展和国际合作，这些方向与数实融合体育运动的理念高度契合，也使阿斯塔纳成为举办这一国际赛事的理想城市。

八大项目将在四座场馆举行

本届赛事共设置8个竞赛项目，分别为数实融合足球、数实融合篮球、数实融合格斗、数实融合射击、数实融合舞蹈，以及Dota 2、《Mobile Legends: Bang Bang》和《PUBG: Battlegrounds》。

比赛将在阿斯塔纳4座主要体育场馆举行，包括“Qazaqstan”田径体育中心、扎赫瑟勒克·乌什克姆皮罗夫格斗宫、BEELINE Arena国家网球中心和巴里斯竞技场。

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赛事期间，观众将看到传统体育与电子竞技相结合的全新竞赛形式。Team Spirit、T1、Team Falcons、Boca Juniors、Valencia Basket、LGD.Pinghu和NOVAQ等国际知名俱乐部和战队预计将参加相关项目角逐。

哈萨克斯坦将派出11支队伍及个人运动员参加比赛，覆盖全部8个竞赛项目。赛事组织工作还将有约800名志愿者参与。

总奖金达465万美元

据哈萨克斯坦旅游和体育部副部长谢里克·扎拉斯巴耶夫介绍，本届赛事奖金总额为465万美元，全部由赞助资金提供。

其中，Dota 2和《PUBG: Battlegrounds》项目的奖金均为100万美元，《Mobile Legends: Bang Bang》项目奖金为90万美元，数实融合足球奖金为62.5万美元，数实融合格斗奖金为50万美元，其他项目也分别设有相应奖金。

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赛事整体筹办预算约为240亿坚戈，其中约45%由国家财政承担，规模接近100亿坚戈，其余约130亿至140亿坚戈由赞助资金提供。部分国际赞助资金由Phygital International协助引入。

国际战队陆续抵达阿斯塔纳

目前，来自中国、塞尔维亚、俄罗斯、西班牙、马来西亚、越南、巴西和韩国等国家的参赛队伍已陆续抵达阿斯塔纳。

Dota 2项目比赛将于8月2日至5日举行。中国Vici Gaming战队选手张睿达表示，这是他首次来到哈萨克斯坦，期待在这一大型国际赛事中积累经验并展示自身实力。

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塞尔维亚Zero Tenacity战队选手米哈伊洛·约万诺维奇表示，自己曾接受过15年的足球训练，因此对这项融合传统体育和电子竞技的新型赛事尤其感兴趣。

主办方表示，“未来运动会—2026”不仅将推动哈萨克斯坦电子竞技和数实融合体育发展，也将向国际社会展示阿斯塔纳的现代体育基础设施以及哈萨克斯坦举办大型国际赛事的能力。

值得一提的是，“未来运动会-2026”（Games of the Future 2026，GOTF 2026）赛事组织者达吾然·铁米尔汗诺夫在丝路电视台的“今日直播”节目中提到，预计赛事将吸引2万多游客访问首都。