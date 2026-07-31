“未来运动会”让世界重新认识哈萨克斯坦——Phygital International首席执行官

（哈萨克国际通讯社讯） 首次落户哈萨克斯坦的“未来运动会”（Games of the Future）不仅是一场融合传统体育与数字竞技的国际赛事，也是展示国家科技创新实力和国际组织能力的重要平台。Phygital International公司首席执行官丹·默克利（Dan Merkley）日前在接受哈通社记者专访时表示，这项国际赛事的成功举办，离不开政府部门、国际组织、媒体及数百名专业人员的密切协作，也将帮助世界从全新的角度认识哈萨克斯坦。

丹·默克利表示，今年共有来自全球50多个国家和地区的800余名运动员参加“未来运动会”。赛事为期12天，除各项竞技比赛外，还将举办国际电视转播、面向观众的系列活动以及商务交流等配套活动。

他说：

“如此大规模的国际赛事，不可能依靠一家机构独立完成。因此，我们与阿斯塔纳市政府、旅游和体育部、赛事组委会以及数百名专业人员密切合作。大家只有一个共同目标，就是高水平举办‘未来运动会’。正是这种紧密协作，才取得了今天的成果。”

Фото: Phygital International

丹·默克利指出，近年来，哈萨克斯坦高度重视科技创新发展，为举办这一国际赛事奠定了坚实基础。

他说：

“哈萨克斯坦不仅拥有举办大型国际赛事所需的经验，也具备完善的基础设施。近年来，国家持续加大对科技创新领域的投入，为‘未来运动会’成功举办创造了良好条件。”

筹备过程中留下深刻印象

谈及赛事筹备过程，丹·默克利回忆，今年4月，在总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席下，国际人工智能中心“Alem AI”正式启用，这成为整个筹备工作中的重要时刻。

他说：

“那一天，我们再次深刻感受到，这项赛事不仅仅是一场体育比赛。‘未来运动会’充分展现了哈萨克斯坦将科技、人工智能和国际合作作为发展重点的战略方向。”

Фото: Phygital International

他还表示，今年6月举行的Phygital Contenders Astana 2026资格赛同样具有重要意义。

“那场比赛决出了最后一批晋级名额，也让我们确信，阿斯塔纳已经完全具备举办‘未来运动会’的条件。”

与此同时，1000余名志愿者经过数月专业培训，在接待宾客、赛事组织和综合服务等方面积累了丰富经验。

丹·默克利表示：

“这对年轻人而言是一所难得的实践学校。他们不仅学习了国际大型赛事的组织经验，也向来自世界各地的嘉宾展示了哈萨克斯坦的良好形象。因此，我认为，志愿者是本届赛事最优秀的形象大使。”

为哈萨克斯坦带来新的国际机遇

丹·默克利认为，“未来运动会”首次在哈萨克斯坦举办，对国家具有重要意义。

他说：

“去年赛事全球累计观众超过4.61亿人次。这将为哈萨克斯坦提供向世界展示自身形象的重要机会。世界不仅能够看到哈萨克斯坦在体育领域的发展，也将看到这个国家高度重视科技创新。”

他表示，阿斯塔纳能够成为赛事举办城市，不仅因为拥有现代化体育场馆，更重要的是哈萨克斯坦积极推动新技术发展的理念获得了国际认可。

Фото: Games of the Future

与此同时，哈萨克斯坦也正持续推动Phygital（融合现实体育与数字竞技）运动的发展。Qazaq Cybersport Federation不断举办相关赛事，未来还计划建设专门的Phygital运动中心，为年轻人提供训练和参赛平台。

最大挑战在于协调各方合作

谈及赛事组织过程中面临的最大挑战，丹·默克利表示，最困难的是统筹协调来自不同国家和地区的参赛人员。

他说：

“来自数十个国家和地区的运动员汇聚阿斯塔纳，每个国家都有各自的规则和特点。同时，我们还要将传统体育、电子竞技和新技术融合到同一项赛事之中，要让这一切高效协同，并非易事。”

在他看来，这也正是“未来运动会”最具特色的地方。

他说：