越来越多的中亚银行开始停止对俄金融支付系统提供业务支持

银行官网发布的消息称：

- 即日起，KeremetBank将无限期停止通过移动应用程序向俄罗斯的俄罗斯联邦储蓄银行、Mts-Bank银行、京科夫银行以及俄罗斯联邦国家支付系统运营商NSPK进行双向转账的操作支持。

该银行表示，客户可以继续通过Zolotaya Korona、Astrasend、Western Union、Unistream、Ria等支付系统，进行转账。

此前，已有8家吉尔吉斯银行停止了对俄罗斯金融系统的转账支持。这主要是受到美国对俄罗斯金融交易系统的制裁有关。

就在不久前，吉尔吉斯最大的银行之一的Mbank也停止了对俄罗斯银行金融系统的双向转账支持。

今年四月，吉尔吉斯的银行停止向受到美国制裁的俄罗斯“Mir”卡提供服务。吉尔吉斯当地国家支付系统Elkart宣布将暂停通过Mir卡进行支付。

哈萨克斯坦的贝雷克银行和自由金融等银行此前也停止了对“Mir”卡提供的支持。

近期越来越多的中亚银行开始停止对俄罗斯金融支付系统的支持，而与此同时，98%的中国银行拒绝接受来自俄罗斯的付款。

俄罗斯商人表示，中国的银行在五月至六月之前一直接受付款。自7月20日以来，进行金融交易变得困难。

【编译：木合塔尔·木拉提】