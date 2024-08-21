12:33, 21 八月份 2024 | GMT +6
越来越多的中亚银行开始停止对俄金融支付系统提供业务支持
（哈萨克国际通讯社讯）吉尔吉斯KeremetBank银行宣布，将停止其移动应用程序对多家俄罗斯银行账户以及俄罗斯国家支付系统的转账支持。
银行官网发布的消息称：
- 即日起，KeremetBank将无限期停止通过移动应用程序向俄罗斯的俄罗斯联邦储蓄银行、Mts-Bank银行、京科夫银行以及俄罗斯联邦国家支付系统运营商NSPK进行双向转账的操作支持。
该银行表示，客户可以继续通过Zolotaya Korona、Astrasend、Western Union、Unistream、Ria等支付系统，进行转账。
此前，已有8家吉尔吉斯银行停止了对俄罗斯金融系统的转账支持。这主要是受到美国对俄罗斯金融交易系统的制裁有关。
就在不久前，吉尔吉斯最大的银行之一的Mbank也停止了对俄罗斯银行金融系统的双向转账支持。
今年四月，吉尔吉斯的银行停止向受到美国制裁的俄罗斯“Mir”卡提供服务。吉尔吉斯当地国家支付系统Elkart宣布将暂停通过Mir卡进行支付。
哈萨克斯坦的贝雷克银行和自由金融等银行此前也停止了对“Mir”卡提供的支持。
近期越来越多的中亚银行开始停止对俄罗斯金融支付系统的支持，而与此同时，98%的中国银行拒绝接受来自俄罗斯的付款。
俄罗斯商人表示，中国的银行在五月至六月之前一直接受付款。自7月20日以来，进行金融交易变得困难。
【编译：木合塔尔·木拉提】