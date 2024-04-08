哈萨克斯坦房价未来会涨吗？

哈萨克斯坦房地产经纪人协会主席亚历山大·帕克(Alexander Park)表示，房地产和其他商品一样，在通胀背景下，确实会涨价。新房价格随着建筑材料的通胀而上涨，随后带动二手房价格上涨。不会出现跳跃，也不会发生太大变化。

专家指出，价格的上涨还取决于建筑材料。哈萨克斯坦建设成本变得更加昂贵，一年来，部分建材的价格涨幅达6%。砾石、沙子、粘土、矿产品等价格上涨超过7%。但也有部分建筑材料价格便宜了，例如平板玻璃、油漆和清漆、冷拔钢丝和镶嵌木地板。

从各州的价格变化趋势来看，阿斯塔纳、奇姆肯特、巴甫洛达尔、乌勒套和杰特苏州的建筑成本更高。

根据国家统计局数据，今年新建住房价格涨幅最大的是阿克托贝和克孜勒奥尔达州，分别上涨了近9%和7%以上。至于二手房价格，塔尔迪科尔干和阿特劳的房价有所增长。

专家预测阿拉木图的房价将会上涨。如果政府开始在选址和许可方面更加谨慎，检查有抗震技术的公司，这可能导致阿拉木图的住房交付量减少。如果已投入使用的住房数量减少一定比例，那么住房价格可能就会上涨。

亚历山大·帕克还表示，根据专家分析，哈萨克斯坦住房缺口约700万平方米，在这种情况下，房价通常不会下跌。

专家认为，国家的抵押贷款计划肯定会对需求产生积极影响。因此，2024年开发商的价格可能会保持在目前的水平上下波动。

【编译：木合塔尔·木拉提】