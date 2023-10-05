哈萨克斯坦驻马来西亚首家名誉领事馆开馆

名誉领事馆主要任务是为居住在槟城的哈萨克斯坦公民提供支持，同时加强两国之间的经贸联系，并深化在旅游、教育和文化领域的合作。

Public Gold集团的创始人兼执行主席拿督威拉被任命为哈萨克斯坦驻槟城名誉领事。

马来西亚外交部南亚和中亚司副秘书赛伊德·穆罕默德·巴克利·拉赫曼、哈萨克斯坦驻马来西亚大使博拉特·苏古尔巴耶夫以及当地政府代表出席了盛大的开幕式。

苏古尔巴耶夫大使强调了在槟城设立哈萨克斯坦名誉领事馆的重要性，认为这标志着哈萨克斯坦与马来西亚伙伴关系迈入新的发展阶段。双方正迎来深化经济联系和加强文化人文合作的新机遇，无论在商业、贸易、旅游还是文化互动方面，哈萨克斯坦和槟城都有着巨大的潜力。

拿督威拉表示，他将为进一步发展哈萨克斯坦与马来西亚之间的全面关系，促进投资与经贸合作做出积极贡献。他表示他同时肩负着协助在当地居住的哈萨克斯坦公民的责任。

开幕式上，苏古尔巴耶夫大使与槟城首席部长周光耀进行了会谈，介绍了哈萨克斯坦新经济方向，表示新经济方向扩大了在哈萨克斯坦进行投资和经商的机会。

周光耀表示相信，随着商业、投资等领域的合作进一步加强，两国之间的合作将达到一个新的水平。

【编译：阿遥】