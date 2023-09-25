2022 年，哈萨克斯坦食用油在塔吉克斯坦食用油市场所占份额为70%，领先于俄罗斯。哈萨克斯坦生产企业称这种成功为突破。如果国家继续支持该行业，那么食用油出口量不仅有可能得到稳定，还有可能增加。

据专家估计，未来五年哈萨克斯坦将能够完全满足中亚地区对葵花籽油的需求。哈萨克斯坦有这方面的资源，有利的地理位置使对国际出口油脂产品成为行业前进的方向。但该行业的代表指出，尽管取得了一定成果，但仍然存在一些问题，这些问题与个别政府机构的工作有关。

哈油籽加工企业协会表示：

- 我们已做好准备，在本年度中期努力完成所有计划任务。然而，行业的发展往往受到相关部委政策的影响。因此，我们现在正在等待农业部和贸易部的新领导层就发展加工业和鼓励油料作物生产的进一步发展做出明确决定。

与此同时，哈萨克斯坦油脂产品不断在中国市场赢得一席之地。行业代表已经相继与湖南省岳阳市签署了协议，此前与甘肃省定西市签署了油脂行业协议，金额达5000万美元，并在乌鲁木齐国际博览会上与中国企业签订了5980万美元的产品供应合同。值得注意的是，物流困难仍然是油脂产品出口发展的主要障碍。

截至2022年底，全哈向中国出口植物油和高蛋白饲料12.25万吨。这一数据上，中国仅次于乌兹别克斯坦的21.62万吨。

今年1-6月，哈萨克斯坦的油脂产品出口增长50%，达到38.81万吨。业内人士预测，未来三年，哈萨克斯坦油脂和高蛋白饲料的外汇收入可能超过7亿美元。相比之下，2022年的实际数字达到5.21亿美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】