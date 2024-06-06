气象组织：未来五年全球升温概率较高

根据《巴黎协定》，各国同意将长期全球平均地表温度保持在远低于高出工业化前水平2°C，并努力到本世纪末将其限制在1.5°C。科学界一再警告，升温超过1.5°C有可能引发更严重的气候变化影响和极端天气，每升温0.1度都事关重大。

即使以目前全球升温的水平，也已造成了毁灭性气候影响。这包括更多的极端热浪、极端降雨事件和干旱；冰盖、海冰和冰川减少；海平面上升和海洋变暖加速。

创下新的温度记录

根据世界气象组织的这份报告，预计2024至2028年每年全球平均近地表温度将比1850-1900年基线高出1.1°C至1.9°C。报告指出，这些年份中可能（86%的几率）至少有一年将创下新的温度纪录，超过2023年这一目前最热年份。

报告指出，在2024-2028年这五年间，全球平均温度比工业化前时期高出1.5 °C的可能性为47%，去年报告的2023-2027年期间的可能性为32%。

自2015年以来，未来五年至少有一年的温度超过1.5°C的机率（80%）一直在稳步上升，2015年这一机率接近于零。从2017年到2021年，这一机率为20%，从2023年至2027年，该机率上升到了66%。

支持性证据印证同样结论

由欧洲中期天气预报中心运营的哥白尼气候变化服务机构提供的支持性证据。这一证据表明，过去12个月中的每一个月均创下了一年中该月新的全球温度纪录。

根据哥白尼气候变化ERA5数据集，过去12个月（2023年6月 – 2024年5月）全球平均温度为有记录以来最高，比1850-1900年工业化前平均值高1.63°C。

根据《世界气象组织 2023年全球气候状况报告》，2023年全球平均近地表温度比工业化前基线高出了1.45 °C（不确定范围± 0.12 °C）。这是迄今有记录以来最暖的年份，是长期气候变暖及其他因素促成的，最明显的因素是自然发生的厄尔尼诺事件，这一事件目前正在减弱。

强厄尔尼诺推高了去年的全球温度。新一期的世界气象组织最新通报预测，近期内，热带太平洋将有拉尼娜发展，重回偏冷条件。但未来五年全球温度升高反映出温室气体导致的持续升温。